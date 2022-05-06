«Те, кто участвует в этих мероприятиях, переносятся в историю». Как создаются реконструкции боёв Великой Отечественной войны
9 Мая. Мы всегда помним героев той страшной войны, которые ценой невероятных усилий одержали победу, чтобы мы могли жить на своей земле, под мирным небом. О подвигах солдат и ценности этого праздника для каждого из нас поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как будут праздновать День Победы в 2022 году на «Линии Сталина»?
Андрей Трусов, заместитель исполнительного директора историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
8-9 мая у нас намечена широкомасштабная реконструкция – это Берлинская операция 1945 года.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
У вас всегда очень любопытные реконструкции. Я знаю, что они у вас проходят довольно часто и даже не только к праздникам.
Андрей Трусов:
Да, в среднем 15-20 раз в год мы проводим военно-исторические реконструкции. Конечно, не только времен Великой Отечественной войны, это еще война в Афганистане и с недавних времен Первая мировая война.
Алеся Лакина:
Андрей, реконструкции боев Великой Отечественной войны – это очень интересно. Расскажите, кто там участвует, как проходит действие.
Андрей Трусов:
Начинаем с того, что, во-первых, прежде, чем само мероприятие проходит, создается сценарий. То есть кто куда будет действовать, наступать, какая техника задействована. Участники – это члены военно-исторических клубов, то есть любители военной истории разных категорий, сословий.
Алеся Лакина:
Как вы раздаете роли?
Андрей Трусов:
Есть, например, те, кто занимается Красной армией. Конечно, есть те, у кого есть комплект немецкой формы – но это не идейные, можно сказать, немцы – потому что все-таки кому-то немцев надо играть. Например, те, у кого есть комплекты немецкой формы, есть, конечно, и форма Красной армии. То есть в зависимости от того, какое количество людей надо больше по Красной армии либо по немцам. Затем, когда есть определенное количество участников, уже определяется, кто где будет находиться. То есть, в принципе, не совсем это роли, но можно, наверное, сказать так.
Алеся Лакина:
Вы не обращаете внимание на актерскую игру?
Андрей Трусов:
Можно сказать, что со стороны это кажется как актерская игра. Но те, кто участвует в этих мероприятиях, переносятся в историю. Он понимает, что идет бой.
Татьяна Савчик:
Они это проживают, наверное, по-своему?
Андрей Трусов:
Да. Они как раз это все через себя пропускают. Понимают, что, допустим, сейчас этот бой закончится, все встанут, помирятся, пойдут дальше гулять. Но понимают, что много лет назад товарищ, который бежал рядом с тобой – якобы упал во время реконструкции – убитый. Он уже больше никогда не встанет. Люди понимают, что лучше проводить такие мероприятия, чтобы после боя все оживали. Пусть подрастающее поколение видит, что война – это действительно страшно.
Алеся Лакина:
Сценарий как вы пишете? Это какие-то бои, которые на самом деле были? Из исторических источников?
Андрей Трусов:
Да. На самом деле, сценариями у нас занимается наш исполнительный директор. Александр Метла создает сценарии. Сценарий – это определенные исторические битвы, операции, которые проводились не только на территории Беларуси, вообще на территории Советского Союза. Тот сценарий, который сейчас написан на 8-9 мая, основывается на исторической битве. То есть которая действительно в 1945 году произошла в районе Берлина, когда полностью была разгромлена немецкая группировка, после чего наступил мир.
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