«Те, кто участвует в этих мероприятиях, переносятся в историю». Как создаются реконструкции боёв Великой Отечественной войны

9 Мая. Мы всегда помним героев той страшной войны, которые ценой невероятных усилий одержали победу, чтобы мы могли жить на своей земле, под мирным небом. О подвигах солдат и ценности этого праздника для каждого из нас поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как будут праздновать День Победы в 2022 году на «Линии Сталина»?

Андрей Трусов, заместитель исполнительного директора историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

8-9 мая у нас намечена широкомасштабная реконструкция – это Берлинская операция 1945 года. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

У вас всегда очень любопытные реконструкции. Я знаю, что они у вас проходят довольно часто и даже не только к праздникам. Андрей Трусов:

Да, в среднем 15-20 раз в год мы проводим военно-исторические реконструкции. Конечно, не только времен Великой Отечественной войны, это еще война в Афганистане и с недавних времен Первая мировая война. Алеся Лакина:

Андрей, реконструкции боев Великой Отечественной войны – это очень интересно. Расскажите, кто там участвует, как проходит действие. Андрей Трусов:

Начинаем с того, что, во-первых, прежде, чем само мероприятие проходит, создается сценарий. То есть кто куда будет действовать, наступать, какая техника задействована. Участники – это члены военно-исторических клубов, то есть любители военной истории разных категорий, сословий.

Алеся Лакина:

Как вы раздаете роли? Андрей Трусов:

Есть, например, те, кто занимается Красной армией. Конечно, есть те, у кого есть комплект немецкой формы – но это не идейные, можно сказать, немцы – потому что все-таки кому-то немцев надо играть. Например, те, у кого есть комплекты немецкой формы, есть, конечно, и форма Красной армии. То есть в зависимости от того, какое количество людей надо больше по Красной армии либо по немцам. Затем, когда есть определенное количество участников, уже определяется, кто где будет находиться. То есть, в принципе, не совсем это роли, но можно, наверное, сказать так. Алеся Лакина:

Вы не обращаете внимание на актерскую игру? Андрей Трусов:

Можно сказать, что со стороны это кажется как актерская игра. Но те, кто участвует в этих мероприятиях, переносятся в историю. Он понимает, что идет бой.