Бизнес-леди Беларуси и Узбекистана заключили контракты в различных сферах. О какой сумме идёт речь?

III Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум внесет весомый вклад в построение устойчивого и процветающего будущего для наших стран, убеждены парламентарии. Мероприятие завершается, но контакты и дружеские связи, установившиеся на форуме, станут прочным связующим звеном между Минском и Ташкентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

III Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум официально завершен. Сейчас мы находимся в витебском международном аэропорту «Восточный», где в эти минуты готовится к своему отлету парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Проводить дорогого гостя прямо к трапу самолета прибыла и Наталья Кочанова. Для нас, гостеприимных белорусов, это не просто добрая традиция, но знак высокого доверия, уважения и почета. Узбекские парламентарии улетают на родную землю не с пустыми руками. Помимо традиционного подарка, это фотоальбом с яркими моментами этих двух дней форума, еще и весомый деловой портфель.