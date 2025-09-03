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К новому учебному году в Жодино обновили разметку вблизи школ

03 сентября 2025 15:02
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В Жодино к новому учебному году обновили разметку вблизи школ. Возле 9 городских учреждений образования провели целый комплекс работ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К новому учебному году в Жодино обновили разметку вблизи школ-2

Где-то появилась свежая разметка с надписью «Школа», где-то подрезали растительность, чтобы улучшить видимость, привели в порядок дорожные знаки. Особое внимание так называемым маршрутам «дом – школа – дом». Именно по этим дорожкам ежедневно перемещаются сотни жодинских школьников.

К новому учебному году в Жодино обновили разметку вблизи школ-4

Павел Аникевич, старший госавтоинспектор отделения ГАИ Жодинского ГОВД:
Летом движение пешеходов и детей в целом на дорогах гораздо меньше. С начала учебного года быть более внимательным при проезде пешеходных переходов. Родителям дополнительно провести беседы либо лучше на собственном примере показать детям, как и где нужно переходить проезжую часть дороги и что категорически запрещено.

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему остается актуальной. На территории Минской области произошло порядка 70 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых пять человек погибли.

# ГАИ # Дорожное движение

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