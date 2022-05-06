«Уничтожают памятники – для нас это острая боль». Как не допустить фальсификации истории?

9 Мая. Мы всегда помним героев той страшной войны, которые ценой невероятных усилий одержали победу, чтобы мы могли жить на своей земле, под мирным небом. О подвигах солдат и ценности этого праздника для каждого из нас поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов:
Когда мы смотрим сейчас передачи, что происходит на Украине, в республиках: снимают, уничтожают памятники – для нас это острая боль. Мы, когда вместе были, вместе добились победы. А они уничтожают памятники о героях и тех событиях, которые связаны с этим героическим прошлым.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Пытаются фальсифицировать историю, переписывать и действительно подменой фактов заниматься. Как противостоять?
Анатолий Адоньев:
Мы очень беспокоимся, чтобы наша молодежь не переориентировалась.
Татьяна Савчик:
Как способствовать этому? Как противостоять, например, подобным историям?
Анатолий Адоньев:
У нас много мероприятий разных. Встреча с ветеранами, диалог поколений. Состоялось с ребятами, членами БРСМ в музее истории Великой Отечественной войны наша встреча – диалог поколений. Кроме того, у нас есть другие интересные события. Допустим, детский рисунок «Нам мир завещано беречь», где дети разного возраста рисуют своих дедушек, бабушек и изображают те события, которые представляют, которые принесли победу. В этом отношении у нас очень много делается для того, чтобы молодежь участвовала в этом. Очень важно, чтобы она поняла, что нужно дорожить тем и теми, кто добился Великой Победы. Нам очень важно, чтобы молодежь сохранила в сердце свою память о тех событиях и героическом прошлом нашего народа. Поэтому для нас это очень важно. Мы бываем на экскурсиях, других мероприятиях. Когда это касается патриотизма, духа преданности – для нас это главная задача.
«В меня стреляли в упор, но пули будто пролетали мимо». Пронзительная история белорусской семьи, прошедшей через войну – подробнее здесь.