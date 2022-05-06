«Уничтожают памятники – для нас это острая боль». Как не допустить фальсификации истории?

9 Мая. Мы всегда помним героев той страшной войны, которые ценой невероятных усилий одержали победу, чтобы мы могли жить на своей земле, под мирным небом. О подвигах солдат и ценности этого праздника для каждого из нас поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов:

Когда мы смотрим сейчас передачи, что происходит на Украине, в республиках: снимают, уничтожают памятники – для нас это острая боль. Мы, когда вместе были, вместе добились победы. А они уничтожают памятники о героях и тех событиях, которые связаны с этим героическим прошлым.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Пытаются фальсифицировать историю, переписывать и действительно подменой фактов заниматься. Как противостоять?

Анатолий Адоньев:

Мы очень беспокоимся, чтобы наша молодежь не переориентировалась.

Татьяна Савчик:

Как способствовать этому? Как противостоять, например, подобным историям?