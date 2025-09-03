В Минской областной больнице открыли новый ангиографический кабинет

В Минской областной клинической больнице открыли новый ангиографический кабинет. Современный аппарат позволит выполнять широкий спектр диагностических и лечебных процедур, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Особенно для пациентов с острыми и хроническими коронарными синдромами, нарушениями мозгового кровообращения и сердечного ритма. Минская областная клиническая больница – лидер по имплантации кардиостимуляторов. За прошлый год их установили более чем 800 пациентам.

Денис Осмоловский, заведующий ангиографическим кабинетом № 2 Минской областной клинической больницы: Увеличился поток пациентов, которые имеют нарушение ритма и проводимости сердца. Чтобы разгрузить эту очередность и оказать помощь пациентам Минской области, и была открыта эта операционная. Ценность данного оборудования в том, что в этом ангиографическом комплексе инсталлирована система электрофизиологических исследований. Количество стоек, мониторов каких-то минимизировано для удобства как хирурга, так и ассистента.

Уже в 2026 году здесь планируют открыть новый хирургический корпус. Это более 60 тысяч квадратных метров площади, 8 этажей и 380 коек. Здесь сконцентрируют всю хирургическую помощь жителям центрального региона.

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:

На базе нового корпуса мы планируем размещение тех отделений, которые уже имеются. Это отделения хирургии, микрохирургии, нейрохирургии, травматологические отделения. Кроме того, мы планируем разместить на этой же базе отделения офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии.

Кроме того, у нас в новом корпусе откроется дополнительно отделение реанимации на 18 коек, все необходимые диагностические службы: это и КТ, рентген, УЗИ-диагностика, эндоскопическая диагностика.

Областная клиническая больница – многопрофильный стационар. Более 60 % пациентов – хирургического профиля.