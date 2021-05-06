«Нужно себя куда-то перенаправлять». Татьяна Уласень о пенсии для балерин
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, рассказала, чем планирует заниматься, когда закончит карьеру в театре.
Ольга Коршун, ведущая:
Век балерины недолгий. У вас уже скоро пенсия, что скрывать. Вы думали, что будете делать на пенсии?
Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:
Конечно, все мы прекрасно понимаем, что вечно танцевать не будешь. Уже ближе к пенсии ты задумываешься, что тебе нужно куда-то себя перенаправлять. Так как я преподаю в балетной школе Марины Вежновец, то я буду преподавать детям. Причем мне это тоже нравится. Это немного другое, чем самой танцевать. Но когда ты видишь, как передаешь свои знания детям, у них получается что-то, у них горящие глаза, у них наконец-то получилось этот пируэт сделать, это столько радости доставляет тебе. Наверное, даже больше, чем этим детям.
Татьяна Уласень:
Первое время очень много слез, потому что детки маленькие, тяжело им сосредоточиться, сильно отвлекаются. В нашей школе есть мальчики, очень мало. Их всего четыре человека. Все родители считают, что балет больше для девочек, что это не мужская профессия. Хотя если у мальчика есть хорошие данные для балета, то он может достичь очень больших высот, известности и популярности. Он будет востребован не только в нашем театре, но и во многих театрах за рубежом.
Татьяна Уласень:
То, что ребенок не подходит, мы вначале проводим беседы с родителями, потому что детки приходят маленькие, им около трех лет, бывают еще и меньше. Ребенок не всегда понимает, куда его привели. Они понимают, что балет, красивые платья. У них представление, что это сразу будет как в театре. Поэтому мы вначале проводим беседу с родителями, говорим о том, что ребенок не совсем подходит, для него это занятие будет не в радость, это будут муки, ребенок не будет получать удовольствие. Не стоит прививать ребенку с детства какие-то комплексы. Возможно, у вашего ребенка есть таланты в других искусствах.
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