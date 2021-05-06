«Нужно себя куда-то перенаправлять». Татьяна Уласень о пенсии для балерин

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, рассказала, чем планирует заниматься, когда закончит карьеру в театре. Ольга Коршун, ведущая:

Век балерины недолгий. У вас уже скоро пенсия, что скрывать. Вы думали, что будете делать на пенсии?

Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

Конечно, все мы прекрасно понимаем, что вечно танцевать не будешь. Уже ближе к пенсии ты задумываешься, что тебе нужно куда-то себя перенаправлять. Так как я преподаю в балетной школе Марины Вежновец, то я буду преподавать детям. Причем мне это тоже нравится. Это немного другое, чем самой танцевать. Но когда ты видишь, как передаешь свои знания детям, у них получается что-то, у них горящие глаза, у них наконец-то получилось этот пируэт сделать, это столько радости доставляет тебе. Наверное, даже больше, чем этим детям.

Татьяна Уласень:

Первое время очень много слез, потому что детки маленькие, тяжело им сосредоточиться, сильно отвлекаются. В нашей школе есть мальчики, очень мало. Их всего четыре человека. Все родители считают, что балет больше для девочек, что это не мужская профессия. Хотя если у мальчика есть хорошие данные для балета, то он может достичь очень больших высот, известности и популярности. Он будет востребован не только в нашем театре, но и во многих театрах за рубежом.