«Я месяц была в гипсе. Кости обтянуты кожей». Балерина Татьяна Уласень о травмах

Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

Да, были. Очень редко, когда профессиональный артист обходится без травм. Такого, наверное, практически не бывает. Был случай, когда я на сцене, был «Бахчисарайский фонтан», я танцевала черную жену, у меня были прыжки, я прыгала и неудачно приземлилась, после чего у меня был надрыв связок, сильнейшее растяжение. Я месяц была в гипсе, очень долго восстанавливалась. Прошел месяц, мне сняли гипс, после гипса твоя нога выглядит совершенно не так, как вторая. Мышц на ней практически нет, это кости, обтянутые кожей. Потому что месяц в неподвижном состоянии – мышцы все уходят. Приходится заново наращивать эти мышцы, приводить их в рабочее состояние. Связки после травм уже не такие эластичные. Связка надрывается, за время покоя срастается, получается рубец. Там, где этот рубец, она неэластична, не тянется. После месяца гипса был месяц восстановления. Вообще, в балете отсчитываем так: если ты пропустил месяц, значит у тебя полное восстановление два месяца минимум до нормальной работы. То есть все удваивается. Через месяц, после того, как я вышла на работу, мне казалось, что я больше никогда в жизни не буду прыгать. У меня жутко болела нога, я не могла ей толкаться. Мне казалось, что это конец света. Какие танцы? Но ничего, время проходит, все потихоньку. Просто мы очень хотим быстрее вернуться на сцену и быть такими же, как были. Чтобы так же порхать, летать, а так не бывает. Все-таки природу не обманешь. Надо время на восстановление связок и мышц.

«Нужно себя куда-то перенаправлять». Татьяна Уласень о пенсии для балерин – подробнее здесь.