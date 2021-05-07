«Я всегда за новшества, хотела бы попробовать себя не только в классике». Балерина Татьяна Уласень о ролях, семье и работе в театре

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, рассказала, как артисты работают над ролью. Ольга Коршун, ведущая:

Вы солистка балета, работаете в нашем Театре оперы и балета. Все ваши партии очень характерные. Я бы сказала, что многие на грани добра и зла. Фея Карабос или мачеха из «Золушки». Как вы можете совмещать и добро, и зло в этих партиях, потому что, наблюдая за вами, я не видела, что этот образ вызывал только отрицательные эмоции. Как вам это удается?

«Работая над образом, надо понимать, почему твой герой поступает именно так» Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

Работая над образом, надо понимать, почему твой герой поступает именно так. Ведь даже в отрицательных героях не все плохо, они почему-то стали такими злыми. В этом мне очень помогла моя дочь. В «Спящей красавице» ей очень нравится образ феи Карабос. Когда я ее взяла на спектакль первый раз, мне казалось, что ей так понравится Аврора, такая прекрасная, розовая принцесса, настоящая девочка, балериночка. После просмотра спектакля я спрашиваю: «Анечка, так кто тебе больше всех понравился в спектакле?» Она говорит: «Фея Карабос». Я говорю: «Как? А как же Аврора?» Она говорит: «Да, мама, Аврора тоже была очень красивая, но я бы хотела быть как фея Карабос». Я говорю: «Такой же злой?» Она говорит: «Да нет, почему? Она не злая». Мы начали с ней разговаривать на эту тему, почему же фея Карабос ведет себя так в спектакле. Она говорит: «Мама, ты же понимаешь, она просто очень обиделась. Обиделась, потому что ее не позвали на праздник». И тут я задумалась. А ведь действительно, она просто обиженная, могущественная фея. Так как она обладает большим могуществом, она не может сдержать себя. В своих эмоциях она творит зло. А на самом деле прекрасная фея. Ольга Коршун:

То есть балет это не только о пластике, о технике, о движениях. Получается, что балет – это психология глубокая.

Татьяна Уласень:

В основном все всегда идет от внутреннего состояния. Вначале мы чувствуем, потом идет движение. «Моя дочь с раннего детства присутствовала на моих спектаклях» Татьяна Уласень:

Когда я была маленькой, моя мама работала учительницей в школе, она была классным руководителем. В школе надо было отвезти класс на спектакль «Жизель» в оперный театр. Мне было три года, меня было не с кем оставить. Мама меня взяла с собой и подумала: устанет, поспит у меня на руках. Весь спектакль я отсмотрела на одном дыхании. У меня самое яркое впечатление было, что там Ганс залезал через окно в домик. Не через дверь входил, а влезал через окно. Я никак не могла понять, почему же он так делает? Меня растили правильным ребенком, говорили, что надо входить через дверь, здороваться. Для меня это было потрясением. Настолько завлек мир балета, что я свою жизнь связала с этим искусством. Ольга Коршун:

Ваша дочка тоже занимается балетом. Расскажите, сколько ей лет? Преподаете ли вы у нее? Вы, пройдя такой сложный путь балерины (из артистки кордебалета в солистки), после этого вы отдали свое дитя в балет, чтобы и она прошла этот путь?

Татьяна Уласень:

Моя дочь с раннего детства присутствовала на моих спектаклях, потому что бывали моменты, когда не с кем оставить ребенка. У нас многие артисты берут детей на работу. Не потому, что нам так хочется, а потому, что мы вынуждены по стечению обстоятельств. Детские сады работают до пяти часов, а у нас есть вечерняя работа, вечерние спектакли. Не всегда есть люди, которые могут посидеть с твоим ребенком. Мы приводим их на спектакли. Бывает, собираются целые компании, играют в гримерках, они все знакомы между собой, очень дружат. Когда кто-то приводит своего ребенка на спектакль, они уже заведомо знают, что сегодня будут в театре, созваниваются. Кто-то может позвонить Ане, или Аня позвонит девочке и говорит: «Я сегодня буду в театре, а ты придешь?» Договариваются, во что будут играть или будут смотреть спектакль, видели ли они этот спектакль. Ольга Коршун:

С какого возраста вы ее брали с собой?

Татьяна Уласень:

Самое раннее – три годика. Есть балерины, которые еще раньше берут деток на работу, потому что многие балетные пары (и отец, и мать работают в театре, танцуют вместе, репетируют) иногородние, родители не у всех в Минске есть. Бывает так, что берут ребенка с собой на репетицию. Конечно, мы стараемся, чтобы дети не мешали работать. Всегда есть, кому присмотреть, потому что труппа большая, не все девочки заняты. Допустим, три часа репетиция, но все не репетируют, есть люди, которые ждут. Ольга Коршун:

Вам надо составить какой-то документ, коллективное письмо, выразить просьбу, чтобы в нашем театре открыли где-то детский сад или наняли штатную няню, чтобы мамы и папы могли полностью себя посвящать искусству и не думать, где и чем занят ребенок.

Татьяна Уласень:

Это не каждый день, в основном случается в выходные дни (суббота и воскресеье), потому что в театре выходной – понедельник, а в садиках и школах суббота и воскресенье. «Чтобы понять балет, человек должен приходить на спектакль немного подготовленным» Ольга Коршун:

В нашем театре в основном классический репертуар. То, что идет и в других театрах мира. А как вы относитесь к новым постановкам, где есть элементы и классического балета, и есть место экспериментам. Вы бы хотели поучаствовать в таких постановках?

Татьяна Уласень:

Да, я всегда за новшества, попробовать себя не только в классике. Это очень интересно и абсолютно по-другому. У тебя работают по-другому тело, мышцы, мышление по-другому работает. А что касается классики, то она вечная. Любой хороший театр не может существовать без классики. Ольга Коршун:

Как вы считаете, возможно, в балетной афише и в оперной не хватает тех постановок, которые будут отражать какие-то современные тенденции в обществе? Возможно, больше постановок о сегодняшних людях? Тогда и для большего количества людей балет будет понятен. Потому что есть люди, которые говорят: «Я на балет не пойду, я балет не люблю». И есть те, кто четко говорит: «Я балет люблю». Третьего не дано. Возможно, такое осовременивание привлечет и тех, кто не любит. Он не любит, потому что не понимает.

Татьяна Уласень:

Да, но чтобы понять балет и не только балет (оперу), все-таки человек должен приходить на спектакль немного подготовленным. У нас спектакли поставлены по каким-то произведениям. В основе сюжета лежат произведения. Если ты не владеешь этими произведениями, наверное, поэтому и получается это недопонимание балета или оперы. Хотя что касается балета, то у нас очень хорошая посещаемость, практически всегда полные залы. Купить билет на спектакль в день спектакля очень сложно, нужно заранее купить этот билет, недели за две, чтобы попасть на спектакль. Ольга Коршун:

А вы ходите просто на спектакли?

Татьяна Уласень:

Да, когда есть время. Хожу в разные театры. У нас, конечно, сейчас большая проблема – это наличие свободного времени. Ольга Коршун:

Я думала, свободного билетика. Татьяна Уласень:

Нет. Когда детей не было, мы с мужем чаще ходили. А сейчас, когда есть дети, не всегда есть возможность такая. Порой хочется просто побыть с детьми. Ольга Коршун:

А вы приглашаете на спектакли своих родственников?

Татьяна Уласень:

Да, маму приглашаю. Это опера «Фауст» в ней тоже задействован балет. Есть финальная сцена, называется «Бал Мефистофеля». Я тоже занята в это опере, мой персонаж Марлен Дитрих. Ольга Коршун:

А что самое приятное для артиста балета, когда он танцует: аплодисменты или цветы, когда выходите на поклон? Чего вы ждете?

Татьяна Уласень:

Для нас важна оценка зрителя: получилось или не получилось. Потому что когда мы танцуем на сцене, ставим для себя какие-то творческие задачи, то нам интересно, сработало оно или нет. То есть я хочу, чтобы на сцене видели не Татьяну Уласень, а персонажа, которого я играю в этом спектакле. Вот это для меня самое важное. Ольга Коршун:

Классика или современность? Татьяна Уласень:

Классика. Ольга Коршун:

Вкусная еда или жесткая диета? Татьяна Уласень:

Вкусная еда, но в умеренных количествах. Ольга Коршун:

Как вы относитесь к критике?

Татьяна Уласень:

К здоровой критике положительно. Ольга Коршун:

Ваша слабость – это? Татьяна Уласень:

Дети. Ольга Коршун:

О чем думаете перед сном? Татьяна Уласень:

О разном. Ольга Коршун:

Ваш кумир? Татьяна Уласень:

У меня нет кумиров. Ольга Коршун:

Можно ли простить предательство?