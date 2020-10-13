Новости Беларуси. Минувшая ночь в Минске вновь выдалась неспокойной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С наступлением темноты в разных районах Минска подстрекатели строят баррикады, жгут покрышки, перекрывают дороги, мешая проезду общественного транспорта и машин скорой помощи.

Вечером 12 октября правоохранители задержали молодых людей, которые заблокировали дорогу в районе Логойского тракта и улицы Сурганова. Трое радикально настроенных протестующих имели при себе ножи, цепь, газовый баллончик и балаклаву. Один из задержанных – 18-летний студент – был экипирован в профессиональную амуницию. Все они состояли в Telegram-чатах, где накануне активно обсуждали свою тактику.

Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова. Около 5 часов утра во двор райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью. Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. Транспортное средство повреждено. Оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Следственно-оперативная группа работает и на месте похожего происшествия в Барановичах, где дебоширы забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания межрайонной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело.

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