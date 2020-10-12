Во Фрунзенское РУВД поступило около 30 обращений. На что жалуются минчане?

Новости Беларуси. В Минске продолжаются несанкционированные массовые мероприятия. В последнее время они перестают быть мирными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.