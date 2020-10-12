Прямой эфир

Во Фрунзенское РУВД поступило около 30 обращений. На что жалуются минчане?

12 октября 2020 16:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжаются несанкционированные массовые мероприятия. В последнее время они перестают быть мирными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во Фрунзенское РУВД поступило около 30 обращений. На что жалуются минчане?-1

За последние сутки в оперативную службу Фрунзенского РУВД поступило около 30 обращений от минчан с жалобами на участников протестов. Местные жители сообщали о больших компаниях митингующих, которые создавали шум во дворах.

Во Фрунзенское РУВД поступило около 30 обращений. На что жалуются минчане?-4

По словам очевидцев, некоторые вели себя агрессивно, блокировали движение транспорта и сигналили (использование звукового сигнала авто без назначения влечет за собой штраф). По всем обращениям проводится проверка.

Читайте также:

Пытались устраивать драки с сотрудниками милиции. На выходных в Минске снова прошли протестные акции

Камеры видеонаблюдения и наличие смартфона. Прокурор Минска рассказал, как вычисляют участников акций протеста

«Просто я шёл с флагом». Кого задерживают после протестных акций в Минске?

# Акции протеста # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чем больше социальных прав, тем больше у людей возможностей». В Мозыре обсудили реформу Конституции и партийное строительство
12 октября 2020 16:05

«Чем больше социальных прав, тем больше у людей возможностей». В Мозыре обсудили реформу Конституции и партийное строительство

«У нас уже нет очереди из многодетных семей». В Воложинском районе строят дома для нуждающихся
12 октября 2020 15:39

«У нас уже нет очереди из многодетных семей». В Воложинском районе строят дома для нуждающихся

Надо ли детям носить маски в кабинетах? Как соблюдается респираторный этикет в школах Минска
12 октября 2020 15:28

Надо ли детям носить маски в кабинетах? Как соблюдается респираторный этикет в школах Минска