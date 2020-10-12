Во Фрунзенское РУВД поступило около 30 обращений. На что жалуются минчане?

Новости Беларуси. В Минске продолжаются несанкционированные массовые мероприятия. В последнее время они перестают быть мирными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске продолжаются несанкционированные массовые мероприятия. В последнее время они перестают быть мирными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
За последние сутки в оперативную службу Фрунзенского РУВД поступило около 30 обращений от минчан с жалобами на участников протестов. Местные жители сообщали о больших компаниях митингующих, которые создавали шум во дворах.
По словам очевидцев, некоторые вели себя агрессивно, блокировали движение транспорта и сигналили (использование звукового сигнала авто без назначения влечет за собой штраф). По всем обращениям проводится проверка.
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