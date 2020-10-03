Уличные выходки и выходы сдуваются, а попытка захвата власти лопнула. Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр»

Впрочем, кучка других белорусских мигрантов или так называемое «правительство в изгнании» продолжает будоражить политические элиты Старого Света. Гастролируют по Европе.

Литовцы хотят знать, за чей счёт Тихановская живёт в лучшем отеле Вильнюса (подробнее об этом читайте здесь )

Новости Беларуси. Граждане Литвы в открытом письме поинтересовались у своего президента, на какие деньги известная мигрантка из Беларуси Светлана Тихановская живет в пятизвездочном отеле Вильнюса? И почему после пересечения границы она оказалась не в Центре приема беженцев в Пабраде? И это только несколько вопросов из целого списка, адресованного Науседе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

В студии пособник режима и обладатель почетного места в «черной книге» Беларуси Евгений Пустовой. А для нас, пропагандистов, это словно краповый берет для ВВ-шников. Да-да, тех самых крепких, умных, преданных ребят из Уручья. Это они в том числе отстояли страну сначала от политического, а затем и экономического краха. Это «Политика без галстуков и купюр».

Узнаете? Правильно, это цветовая гамма «знака бяды». Всплыл он в 1919-м году из кровавой пучины братоубийственных боен и иностранной интервенции. Кстати, через столетие история могла повториться в виде трагедии.

В 1941 с этим полотнищем встречали Гитлера-освободителя. В 1991-м под ним хотели «вынішчыць усё не беларускае». То есть другие народы – это геноцид, или холокост, как обычно бывает при таких погромах.

Но мудрые белорусы выбрали не Позняка, не Кебича. Мудрые белорусы выбрали Лукашенко. Это был исторический выбор. В итоге люди стали потихоньку забывать все эти нехорошие ассоциации. А лично вы, «адэпты пераменаў», напомнили о шлейфе «знака бяды».

Но ваши уличные выходки и выходы сдуваются, марионеточные лидеры прокололись. А попытка захвата власти лопнула.