На 75 году из жизни ушёл дирижёр Михаил Финберг. Президент Беларуси выразил соболезнования

Новости Беларуси. Он пронес любовь к музыке через всю свою жизнь. Утром 11 декабря стала известна трагическая новость – на 75-м году из жизни ушел дирижер, народный артист Беларуси Михаил Финберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соболезнование родным и близким выдающегося музыканта направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Маэстро стал символом целой эпохи в эстрадном искусстве. Без остатка отдавал себя музыке и зрителю. Человек огромного педагогического таланта воспитал не одно поколение популярных молодых исполнителей. Михаил Яковлевич – пример безграничной преданности искусству и Родине. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Президент отметил – своим многолетним самоотверженным служением на ниве отечественной культуры Михаил Финберг заслужил настоящее уважение коллег и народную любовь. Маэстро и правда называли «человек-оркестр» не только за профессиональные высоты, но прежде всего за преданность музыке.

Его творческий путь начался в родном Мозыре и вел талантливого дирижера все дальше, к новым музыкальным вершинам. Михаил Финберг писал музыку и аранжировки для легенд советского цирка: Юрия Никулина, Олега Попова, Мстислава Запашного. А с 1987 года Михаил Яковлевич возглавил Государственный оркестр симфонической и эстрадной музыки. Под руководством Финберга оркестр получил статус Национального академического и стал известен далеко за пределами нашей страны.