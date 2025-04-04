Там зажигаются звёзды! Узнали, чем уникален конкурс исполнителей эстрадной песни «Маладзічок – 2025»

«Маладзічок – 2025». Открываем новые имена и зажигаем новые звезды. Молодечно вновь собрал яркие таланты со всей страны и не только, предоставляя молодым артистам уникальную возможность проявить себя на большой сцене. О юных талантах и их пути к успеху поговорили с гостями.

Елена Атрашкевич, художественный руководитель конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Маладзічок – 2025», председатель Белорусского союза композиторов:

История конкурса «Маладзічок» начинается с 2005 года. Так как он проходит раз в два года, он уже в одиннадцатый раз распахнул, как говорится, свои гостеприимные объятия навстречу талантливым ребятам. Это произошло в Молодечно 29-30 марта. Четыре возрастные группы, в каждой определяются лауреаты первой, второй, всегда непременно только два лауреата третьей степени.

И среди ребят обязательно выбирают обладателя Гран-при. Не менее важный приз – это приз зрительских симпатий. Поэтому этот «Маладзічок» – самостоятельный фестиваль, но все больше в последние годы он ассоциируется с фестивалем песня и поэзии в Молодечно. И это очень важно и крайне приятно, что мы доросли до этого уровня, что несколько раз лауреаты «Маладзічка» приглашались в фестивальную программу молодечненского фестиваля, ребята участвовали в концерте «Маладзічок» запальвае зоркі». В рамках этого концерта пришла идея выявлять со временем и обладателя Гран-при. Поэтому то, что сейчас произошло, конкурс уже произошел, он уже случился. Ребята стали обладателями различных мест. Кстати, и приз зрительских симпатий будет выявлен путем работы членов жюри, будет выявлен обладатель Гран-при.