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Новости по тегу #Елена Атрашкевич

«Гран-при – показатель, что я двигаюсь в правильном направлении» – Богдана Филиппович о конкурсе «Маладзічок-2025»
17 июня 2025 10:00

«Гран-при – показатель, что я двигаюсь в правильном направлении» – Богдана Филиппович о конкурсе «Маладзічок-2025»

В Молодечно пройдёт Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии
09 июня 2025 13:51

В Молодечно пройдёт Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

Елена Атрашкевич стала лауреатом премии «Звезды Содружества». Поговорили с композитором о творческих планах
22 апреля 2025 11:34

Елена Атрашкевич стала лауреатом премии «Звезды Содружества». Поговорили с композитором о творческих планах

Там зажигаются звёзды! Узнали, чем уникален конкурс исполнителей эстрадной песни «Маладзічок – 2025»
04 апреля 2025 07:53

Там зажигаются звёзды! Узнали, чем уникален конкурс исполнителей эстрадной песни «Маладзічок – 2025»

В Дзержинске прошёл региональный отбор участников на «Славянский базар»
20 ноября 2024 13:35

В Дзержинске прошёл региональный отбор участников на «Славянский базар»

Картины на площади, классика в костёле. Чем удивляет Молодечно во второй день фестиваля?
11 июня 2022 14:05

Картины на площади, классика в костёле. Чем удивляет Молодечно во второй день фестиваля?

Споёт на национальном отборе «Славянского базара». Мальчик из Молодечно попал в пятёрку сильнейших исполнителей области
21 января 2021 14:17

Споёт на национальном отборе «Славянского базара». Мальчик из Молодечно попал в пятёрку сильнейших исполнителей области

«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана
01 ноября 2019 13:20

«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана

«Это настоящий композитор, это настоящий человек». В Минске простились с Олегом Молчаном
01 ноября 2019 11:50

«Это настоящий композитор, это настоящий человек». В Минске простились с Олегом Молчаном

Песни родной земли. Фестиваль памяти Игоря Лученка состоялся в Марьиной Горке
28 октября 2019 18:37

Песни родной земли. Фестиваль памяти Игоря Лученка состоялся в Марьиной Горке

Елена Атрашкевич: «В шоу-бизнес должны вкладываться деньги»
21 марта 2019 19:01

Елена Атрашкевич: «В шоу-бизнес должны вкладываться деньги»

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»
16 марта 2019 16:24

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»