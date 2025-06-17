Новости по тегу #Елена Атрашкевич

Сияние юных звезд – «Маладзічок-2025». Открываем новые имена. О том, как рождаются таланты в Молодечно, мы поговорили с гостями.
Основной праздник запланирован на 13 и 14 июня.
Совет по присуждению Межгосударственной премии «Звезды Содружества» объявил лауреатов главной гуманитарной премии СНГ за 2024 год.
Молодечно вновь собрал яркие таланты со всей страны и не только, предоставляя молодым артистам уникальную возможность проявить себя на большой сцене.
Перед жюри выступали совсем юные вокалисты. Они исполняли эстрадную песню белорусского автора и композицию, которая наиболее ярко отражает артистические способности.
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