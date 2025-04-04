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Президент поздравил Роберта Фицо с 80-й годовщиной освобождения Братиславы от нацистской оккупации

04 апреля 2025 07:27
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо со знаменательной датой – 80-й годовщиной освобождения Братиславы от нацистской оккупации. Глава государства отметил, что это важное событие общей истории символизирует мужество и самоотверженность воинов, которые сражались не только за независимость своей Родины, но и за освобождение всей Европы от коричневой чумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил Роберта Фицо с 80-й годовщиной освобождения Братиславы от нацистской оккупации-2

«Мы высоко ценим, что в Словацкой Республике сохраняется память о тех, кто погиб в упорной борьбе за мир и свободу, а также о славном подвиге советского и словацкого народов», – говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что уважение к исторической правде останется прочной основой для развития дружественных отношений Минска и Братиславы. Александр Лукашенко пожелал Роберту Фицо отличного здоровья и дальнейших успехов, а жителям Словакии – благополучия и процветания.

# Александр Лукашенко

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