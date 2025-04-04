В Лепельском районе организовали бесплатный зоопарк

Бесплатный зоопарк организовали в Лепельском районе. Его хозяева сделали ставку на зоотерапию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животные находятся в просторных вольерах на территории местного пансионата. До него от Лепеля всего несколько километров. Поэтому посетителей немало, особенно в выходные. К тому же, вход свободный.

Приехал со своей семьей зверюшек посмотреть. Такая прекрасная погода. Уже весна.

Некоторых животных можно покормить. Но только в присутствии смотрителя зоопарка. Всего питомцев около сотни – от кроликов и лошадей до рысей, волков и зубров.

Тут очень классные ламы были. Еще волки.

Федор Зеньков, смотритель зоопарка:

Часто гости подходят ко мне. Я их запускаю в вольеры, где можно к животным. К кроликам, к ламам, к осликам. Даю возможность покормить их.

Единение с природой и ее обитателями – то, за чем приезжают в Лепельский край. В этом регионе Витебской области более половины площади занимают леса. Дополняют красоту природы озера.