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В Лепельском районе организовали бесплатный зоопарк

04 апреля 2025 06:57
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Бесплатный зоопарк организовали в Лепельском районе. Его хозяева сделали ставку на зоотерапию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лепельском районе организовали бесплатный зоопарк-2

Животные находятся в просторных вольерах на территории местного пансионата. До него от Лепеля всего несколько километров. Поэтому посетителей немало, особенно в выходные. К тому же, вход свободный.

В Лепельском районе организовали бесплатный зоопарк-4

Приехал со своей семьей зверюшек посмотреть. Такая прекрасная погода. Уже весна. 

В Лепельском районе организовали бесплатный зоопарк-6

Тут очень классные ламы были. Еще волки.

Некоторых животных можно покормить. Но только в присутствии смотрителя зоопарка. Всего питомцев около сотни – от кроликов и лошадей до рысей, волков и зубров.

В Лепельском районе организовали бесплатный зоопарк-8

Федор Зеньков, смотритель зоопарка:
Часто гости подходят ко мне. Я их запускаю в вольеры, где можно к животным. К кроликам, к ламам, к осликам. Даю возможность покормить их. 

Единение с природой и ее обитателями – то, за чем приезжают в Лепельский край. В этом регионе Витебской области более половины площади занимают леса. Дополняют красоту природы озера.

# Зоопарк

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