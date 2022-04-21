Там шесть месяцев работают, чтобы её получить. Как Красный Крест помог сирийским беженцам сделать визу за неделю?

Новости Беларуси. На фоне украинских событий с мировой повестки ожидаемо ушел миграционный кризис конца 2021 года на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако отголоски личных трагедий тех, кто блуждал вдоль польского кордона в надежде на помощь, слышны до сих пор.

Группа мигрантов шла через лес. Как вспоминают дети, старались не шуметь. Но не повезло, столкнулись с польским патрулем. Лай собак, лихорадочный свет фонарей и плеск воды. В суматохе мама потеряла двух младших сыновей – Мухаммеда и Карима. Хотела вернуться, но запретили остальные мигранты, патруль мог найти тех, кто сумел скрыться.

Основная проблема сейчас в том, что несовершеннолетние без сопровождения старшего не могут пересечь границу. Знакомый посоветовал Алаа обратиться к Красному Кресту.