«Долго не мог поверить, что буду в порядке». Как сирийский мальчик попал в Гродненскую больницу и что с ним произошло?

Новости Беларуси. На фоне украинских событий с мировой повестки ожидаемо ушел миграционный кризис конца 2021 года на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После падения в холодную воду от стресса и голода 10-летнему Кариму стало плохо, он потерял сознание и долго не приходил в себя. Мальчику помогли белорусские пограничники. Ребенка отправили в детскую больницу в Гродно. Оставшемуся за старшего 16-летнему Мухаммеду удалось связаться с дядей, который живет в Минске с 2008 года. Именно он забрал детей к себе.