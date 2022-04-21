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«Долго не мог поверить, что буду в порядке». Как сирийский мальчик попал в Гродненскую больницу и что с ним произошло?

21 апреля 2022 18:43
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Новости Беларуси. На фоне украинских событий с мировой повестки ожидаемо ушел миграционный кризис конца 2021 года на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

После падения в холодную воду от стресса и голода 10-летнему Кариму стало плохо, он потерял сознание и долго не приходил в себя. Мальчику помогли белорусские пограничники. Ребенка отправили в детскую больницу в Гродно. Оставшемуся за старшего 16-летнему Мухаммеду удалось связаться с дядей, который живет в Минске с 2008 года. Именно он забрал детей к себе.  

«Долго не мог поверить, что буду в порядке». Как сирийский мальчик попал в Гродненскую больницу и что с ним произошло?-1

Карим Отхман:  
Я знаю только арабский. Я оказался в больнице один, без брата и не понимал людей, которые были вокруг. Только когда по телефону услышал голос дяди, стал приходить в себя. Хотя еще долго не мог поверить, что буду в порядке. Было страшно, что с мамой. Я не видел ее после ночи в лесу.  

Полную историю потерявшихся детей-беженцев читайте здесь.  

# Беженцы # общество # Карим Отхман # Полина Королева # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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