Прямой эфир

Они потеряли маму и надежду на помощь. История семьи беженцев из Сирии, которых разделила белорусско-польская граница

21 апреля 2022 18:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На фоне украинских событий с мировой повестки ожидаемо ушел миграционный кризис конца 2021 года на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако отголоски личных трагедий тех, кто блуждал вдоль польского кордона в надежде на помощь, слышны до сих пор.  

История потерявшихся детей Сирии в материале.  

Семья Отхман – из Сирии. Последние несколько лет отец работает в Германии парикмахером. Оставить жену и трех сыновей – мера вынужденная. На родине, скованной хаосом войны, обеспечить им полноценную жизнь возможности не было. Далее начались бесконечные попытки вывезти родственников в Европу. Цивилизованные способы получить визу и эмигрировать в Германию результатов не дали. Последней надеждой для матери и трех сыновей, как и для многих других жителей Востока, стала белорусско-польская граница.  

Они потеряли маму и надежду на помощь. История семьи беженцев из Сирии, которых разделила белорусско-польская граница-1

Алаа Асфур, родственник:  
Уехать на границу, заселится в лагерь, который для беженцев создан там. В тот момент, когда они приехали на эту точку, на границу, решили там не оставаться, попробовать ночью пересечь границу.  

Они потеряли маму и надежду на помощь. История семьи беженцев из Сирии, которых разделила белорусско-польская граница-4

Группа мигрантов шла через лес. Как вспоминают дети, старались не шуметь. Но не повезло, столкнулись с польским патрулем. Лай собак, лихорадочный свет фонарей и плеск воды. В суматохе мама потеряла двух младших сыновей – Мухаммеда и Карима. Хотела вернуться, но запретили остальные мигранты, патруль мог найти тех, кто сумел скрыться.  

Алаа Асфур:  
Польские пограничники взяли всех этих людей и выбросили, как говорится, на нейтральную зону. Мухамед и Карим два дня там пробыли, на этой нейтральной зоне. Ходили вдоль забора. И с ними был мужчина, он оказался с ними на борту самолета, и он их узнал. И был с ними. Он смотрел за ними.  

Они потеряли маму и надежду на помощь. История семьи беженцев из Сирии, которых разделила белорусско-польская граница-7

После падения в холодную воду от стресса и голода 10-летнему Кариму стало плохо, он потерял сознание и долго не приходил в себя. Мальчику помогли белорусские пограничники. Ребенка отправили в детскую больницу в Гродно. Оставшемуся за старшего 16-летнему Мухаммеду удалось связаться с дядей, который живет в Минске с 2008 года. Именно он забрал детей к себе.  

«Долго не мог поверить, что буду в порядке». Как сирийский мальчик попал в Гродненскую больницу и что с ним произошло?  

Они потеряли маму и надежду на помощь. История семьи беженцев из Сирии, которых разделила белорусско-польская граница-10

Роула Отхман оказалась в Польше почти через двое суток. Со старшим сыном они шли вдоль трассы, когда остановилась машина. Пожилая пара поняла слово «поезд» и отвезла на железнодорожный вокзал. Потом были Варшава, Берлин и, наконец, город Эдмен, где работал муж. И вот уже завтра, 22 апреля, туда отправятся и потерянные дети – Карим и Мухаммед.  

Они потеряли маму и надежду на помощь. История семьи беженцев из Сирии, которых разделила белорусско-польская граница-13

Алаа Асфур:  
Мне звонят через месяц: мы уже рассмотрели эту ситуацию, этот вопрос и приняли решение, что визу дадим. Дали визу. Остался вопрос: как их отправить?  

Основная проблема в том, что несовершеннолетние без сопровождения старшего не могут пересечь границу. Знакомый посоветовал Алаа обратиться к Красному Кресту.  

Там шесть месяцев работают, чтобы ее получить. Как Красный Крест помог сирийским беженцам сделать визу за неделю?  

Они потеряли маму и надежду на помощь. История семьи беженцев из Сирии, которых разделила белорусско-польская граница-16

Сегодня, 21 апреля, детей отвезут в Брест, после ночевки в сопровождении сотрудников Красного Креста они пересекут границу. И встретятся с семьей в Бяло-Подляске. С родителями Мухаммед и Карим общались только по телефону. Уже сейчас у них много планов.  

Они потеряли маму и надежду на помощь. История семьи беженцев из Сирии, которых разделила белорусско-польская граница-19

Мухаммед Отхман:  
В первую очередь я хочу привыкнуть к новому месту. Но возвращаться на родину не хочу, как и вспоминать те дни. Сложное время. Но мне понравилось в Беларуси. Нигде я не видел зла. Я бы хотел приехать сюда как турист.  

Они потеряли маму и надежду на помощь. История семьи беженцев из Сирии, которых разделила белорусско-польская граница-22

Карим Отхман:  
Я скучаю по маме и папе. А сейчас хочу шоколад.  

Они потеряли маму и надежду на помощь. История семьи беженцев из Сирии, которых разделила белорусско-польская граница-25

Воссоединение семьи стало возможным благодаря сотрудничеству с МИД Беларуси и пограничным комитетом. История семьи Отхман со счастливым концом. Но сколько еще родственников разделены войной и политикой двойных стандартов?

# Беженцы # общество # Алаа Асфур # Карим Отхман # Мухаммед Отхман # Роула Отхман # Полина Королева # Глеб Прокофьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Там шесть месяцев работают, чтобы её получить. Как Красный Крест помог сирийским беженцам сделать визу за неделю?
21 апреля 2022 18:46

Там шесть месяцев работают, чтобы её получить. Как Красный Крест помог сирийским беженцам сделать визу за неделю?

«Долго не мог поверить, что буду в порядке». Как сирийский мальчик попал в Гродненскую больницу и что с ним произошло?
21 апреля 2022 18:43

«Долго не мог поверить, что буду в порядке». Как сирийский мальчик попал в Гродненскую больницу и что с ним произошло?

«Каждый гражданин сможет через эту систему подать свое обращение». Владимир Андрейченко рассказал о новой разработке государства
21 апреля 2022 18:39

«Каждый гражданин сможет через эту систему подать свое обращение». Владимир Андрейченко рассказал о новой разработке государства