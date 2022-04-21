Они потеряли маму и надежду на помощь. История семьи беженцев из Сирии, которых разделила белорусско-польская граница

Новости Беларуси. На фоне украинских событий с мировой повестки ожидаемо ушел миграционный кризис конца 2021 года на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако отголоски личных трагедий тех, кто блуждал вдоль польского кордона в надежде на помощь, слышны до сих пор. История потерявшихся детей Сирии в материале. Семья Отхман – из Сирии. Последние несколько лет отец работает в Германии парикмахером. Оставить жену и трех сыновей – мера вынужденная. На родине, скованной хаосом войны, обеспечить им полноценную жизнь возможности не было. Далее начались бесконечные попытки вывезти родственников в Европу. Цивилизованные способы получить визу и эмигрировать в Германию результатов не дали. Последней надеждой для матери и трех сыновей, как и для многих других жителей Востока, стала белорусско-польская граница.

Алаа Асфур, родственник:

Уехать на границу, заселится в лагерь, который для беженцев создан там. В тот момент, когда они приехали на эту точку, на границу, решили там не оставаться, попробовать ночью пересечь границу.

Группа мигрантов шла через лес. Как вспоминают дети, старались не шуметь. Но не повезло, столкнулись с польским патрулем. Лай собак, лихорадочный свет фонарей и плеск воды. В суматохе мама потеряла двух младших сыновей – Мухаммеда и Карима. Хотела вернуться, но запретили остальные мигранты, патруль мог найти тех, кто сумел скрыться. Алаа Асфур:

Польские пограничники взяли всех этих людей и выбросили, как говорится, на нейтральную зону. Мухамед и Карим два дня там пробыли, на этой нейтральной зоне. Ходили вдоль забора. И с ними был мужчина, он оказался с ними на борту самолета, и он их узнал. И был с ними. Он смотрел за ними.

После падения в холодную воду от стресса и голода 10-летнему Кариму стало плохо, он потерял сознание и долго не приходил в себя. Мальчику помогли белорусские пограничники. Ребенка отправили в детскую больницу в Гродно. Оставшемуся за старшего 16-летнему Мухаммеду удалось связаться с дядей, который живет в Минске с 2008 года. Именно он забрал детей к себе. «Долго не мог поверить, что буду в порядке». Как сирийский мальчик попал в Гродненскую больницу и что с ним произошло?

Роула Отхман оказалась в Польше почти через двое суток. Со старшим сыном они шли вдоль трассы, когда остановилась машина. Пожилая пара поняла слово «поезд» и отвезла на железнодорожный вокзал. Потом были Варшава, Берлин и, наконец, город Эдмен, где работал муж. И вот уже завтра, 22 апреля, туда отправятся и потерянные дети – Карим и Мухаммед.

Алаа Асфур:

Мне звонят через месяц: мы уже рассмотрели эту ситуацию, этот вопрос и приняли решение, что визу дадим. Дали визу. Остался вопрос: как их отправить? Основная проблема в том, что несовершеннолетние без сопровождения старшего не могут пересечь границу. Знакомый посоветовал Алаа обратиться к Красному Кресту. Там шесть месяцев работают, чтобы ее получить. Как Красный Крест помог сирийским беженцам сделать визу за неделю?

Сегодня, 21 апреля, детей отвезут в Брест, после ночевки в сопровождении сотрудников Красного Креста они пересекут границу. И встретятся с семьей в Бяло-Подляске. С родителями Мухаммед и Карим общались только по телефону. Уже сейчас у них много планов.

Мухаммед Отхман:

В первую очередь я хочу привыкнуть к новому месту. Но возвращаться на родину не хочу, как и вспоминать те дни. Сложное время. Но мне понравилось в Беларуси. Нигде я не видел зла. Я бы хотел приехать сюда как турист.

Карим Отхман:

Я скучаю по маме и папе. А сейчас хочу шоколад.