«Каждый гражданин сможет через эту систему подать свое обращение». Владимир Андрейченко рассказал о новой разработке государства

Новости Беларуси. Каждое обращение граждан требует индивидуального подхода. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикер провел прием граждан в Глубоком.
Новости Беларуси. Каждое обращение граждан требует индивидуального подхода. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикер провел прием граждан в Глубоком.
Тематика обращений самая разная. Окончание капитального ремонта, досрочное использование семейного капитала. Например, жители дома № 5 по улице Ленина обратились с коллективной просьбой дать разрешение на установку пластиковых окон. Дом, в котором они проживают, имеет статус историко-культурной ценности. Владимир Андрейченко отметил, что цель таких встреч с населением – помочь каждому в рамках закона. Сейчас разрабатывается опытная единая информационная республиканская система по учету обращений граждан и юрлиц.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Исходя из этой системы, если она будет принята, то каждый гражданин сможет через нее подать свое обращение. Он увидит, что оно получено, зарегистрировано, через личный кабинет сможет убедиться в том, кто его рассматривает, какой будет ответ. Таким образом, мы стараемся, чтобы эта работа была более прозрачной, понятной гражданам.
Спикер также проконтролировал реализацию поручений главы государства, данных во время недавнего посещения района, и результаты посевной кампании.