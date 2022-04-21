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«Каждый гражданин сможет через эту систему подать свое обращение». Владимир Андрейченко рассказал о новой разработке государства

21 апреля 2022 18:39
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Новости Беларуси. Каждое обращение граждан требует индивидуального подхода. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикер провел прием граждан в Глубоком.  

«Каждый гражданин сможет через эту систему подать свое обращение». Владимир Андрейченко рассказал о новой разработке государства-1

Тематика обращений самая разная. Окончание капитального ремонта, досрочное использование семейного капитала. Например, жители дома № 5 по улице Ленина обратились с коллективной просьбой дать разрешение на установку пластиковых окон. Дом, в котором они проживают, имеет статус историко-культурной ценности. Владимир Андрейченко отметил, что цель таких встреч с населением – помочь каждому в рамках закона. Сейчас разрабатывается опытная единая информационная республиканская система по учету обращений граждан и юрлиц.  

«Каждый гражданин сможет через эту систему подать свое обращение». Владимир Андрейченко рассказал о новой разработке государства-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Исходя из этой системы, если она будет принята, то каждый гражданин сможет через нее подать свое обращение. Он увидит, что оно получено, зарегистрировано, через личный кабинет сможет убедиться в том, кто его рассматривает, какой будет ответ. Таким образом, мы стараемся, чтобы эта работа была более прозрачной, понятной гражданам.  

«Каждый гражданин сможет через эту систему подать свое обращение». Владимир Андрейченко рассказал о новой разработке государства-7

Спикер также проконтролировал реализацию поручений главы государства, данных во время недавнего посещения района, и результаты посевной кампании.  

# Прием граждан # общество # Александр Лукашенко # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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