«Каждый гражданин сможет через эту систему подать свое обращение». Владимир Андрейченко рассказал о новой разработке государства

Тематика обращений самая разная. Окончание капитального ремонта, досрочное использование семейного капитала. Например, жители дома № 5 по улице Ленина обратились с коллективной просьбой дать разрешение на установку пластиковых окон. Дом, в котором они проживают, имеет статус историко-культурной ценности. Владимир Андрейченко отметил, что цель таких встреч с населением – помочь каждому в рамках закона. Сейчас разрабатывается опытная единая информационная республиканская система по учету обращений граждан и юрлиц.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Исходя из этой системы, если она будет принята, то каждый гражданин сможет через нее подать свое обращение. Он увидит, что оно получено, зарегистрировано, через личный кабинет сможет убедиться в том, кто его рассматривает, какой будет ответ. Таким образом, мы стараемся, чтобы эта работа была более прозрачной, понятной гражданам.