Начальник управления территориальной обороны: никогда ещё не было, чтобы кто-то сказал «я это делать не хочу и не буду»

Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вручение благодарственных листов и генеральских погон – традиционная церемония, однако в эти неспокойные для страны времена она приобретает особую значимость. Андрей Матиевич во Дворец Независимости вошел полковником, покинет его генералом.