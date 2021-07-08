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Начальник Витебской таможни: ЕС защищается от того, что движется к нему, то, что выезжает, достаточно свободно перемещается

08 июля 2021 18:01
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Новости Беларуси. Очередное звание получил Павел Лобачев, начальник Витебской таможни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда начинал карьеру в 1996 году, едва ли мог представить, что погоны государственного советника таможенной службы III ранга будет получать из рук Президента.

Начальник Витебской таможни: ЕС защищается от того, что движется к нему, то, что выезжает, достаточно свободно перемещается-1

Павел Лобачев, начальник Витебской таможни: 
Витебская таможня несет свою службы на границе с двумя государствами – Литвой и Латвией. Ну и не надо забывать, что административные границы с Российской Федерацией также находятся в зоне ответственности.

Наше государство очень много вкладывает в структуру пограничных пунктов пропуска именно с целью того, чтобы была обеспечена безопасность транзитных потоков, это основное. В том числе борьба с наркотрафиком. Я бы сказал, что она напряженная. К сожалению, все-таки Европейский союз защищает в первую очередь то, что движется к нему, и то, что выезжает, в достаточно свободной форме перемещается. Последние задержания наркотических средств: в мае – 330 килограммов гашиша – говорит само за себя.

Начальник Витебской таможни: ЕС защищается от того, что движется к нему, то, что выезжает, достаточно свободно перемещается-3

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# Таможня Беларуси # Павел Лобачёв

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