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«Там, где двое, там и трое». А сколько детей в самых больших семьях Беларуси?

14 октября 2021 13:05
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А вот интересно, как показывает, Татьяна, статистика и практика, вот дети рожденные в больших семьях, потом заводят такие же семьи по примеру своих родителей?

«Там, где двое, там и трое». А сколько детей в самых больших семьях Беларуси?-1

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей, мама пятерых детей:
Да, есть такие случаи. У нас в организации уже династии есть.

Алена Родовская:
А сколько это приблизительно человек? Я просто хочу понять, когда собирается семья, дети, получается, их уже внуки, о каких цифрах идет речь?

«Там, где двое, там и трое». А сколько детей в самых больших семьях Беларуси?-4

Татьяна Кравченко:
Представляете, если 10 детей, и потом сколько будет внуков в этой семье уже? Если даже каждый по одному ребеночку родит, то это еще 10 прибавится. А если он по два и три. Еще у нас есть многодетные семьи, где по 12, по 13 детей, и у них уже дети свои, внуки уже есть.

«Там, где двое, там и трое». А сколько детей в самых больших семьях Беларуси?-7

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сейчас рожают по 12-13 детей, не боятся женщины?

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Вот эта фраза: «Там, где двое, там и трое».

Почему некоторые женщины не хотят рожать или довольствуются одним ребенком? Мнение многодетной мамы – подробнее здесь.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Алена Родовская # Татьяна Кравченко # Алеся Лакина # Ольга Бурлакова # Фотофакт

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