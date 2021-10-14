«Там, где двое, там и трое». А сколько детей в самых больших семьях Беларуси?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А вот интересно, как показывает, Татьяна, статистика и практика, вот дети рожденные в больших семьях, потом заводят такие же семьи по примеру своих родителей?

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей, мама пятерых детей:

Да, есть такие случаи. У нас в организации уже династии есть. Алена Родовская:

А сколько это приблизительно человек? Я просто хочу понять, когда собирается семья, дети, получается, их уже внуки, о каких цифрах идет речь?

Татьяна Кравченко:

Представляете, если 10 детей, и потом сколько будет внуков в этой семье уже? Если даже каждый по одному ребеночку родит, то это еще 10 прибавится. А если он по два и три. Еще у нас есть многодетные семьи, где по 12, по 13 детей, и у них уже дети свои, внуки уже есть.