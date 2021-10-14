Пока была в декрете, закончила MBA и получила третье высшее образование. Как совмещать материнство и карьеру?
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Татьяна, скажите, пожалуйста, вы медийная личность, у вас пятеро деток, как вы успеваете все совмещать?
Татьяна Кейзерова, медийная личность, мама пятерых детей:
На самом деле, мне кажется, что здесь основной секрет в том, чтобы умело распределять обязанности. И я в общем-то, могу сказать, что сейчас это гораздо проще, потому что дети подросли. Старшему ребенку у меня уже 16. У меня четверо мальчиков и дочь последняя, вот ей четыре года. Так что мальчишки…
Алена Родовская:
Представляю, как был счастлив ваш муж, что наконец-таки родилась девочка, маленькая принцесса.
Татьяна Кейзерова:
Мальчишки делают очень много работы по дому, помогают мне всячески. И это позволяет мне заниматься моей профессиональной деятельностью.
Алена Родовская:
А думали ли вы о том, что у вас будет пятеро детей, и планировали ли?
Татьяна Кейзерова:
У меня не было никогда такой цели. И в общем-то даже когда я училась в школе, девчата мечтали о семье. Я никогда не мечтала о какой-то большой семье. Вот так сложилось, и мой муж был всегда за. И в общем-то так получилось, что вот у нас пятеро детей. Мы счастливы.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
А вообще легко сказать: «Просто надо распределить обязанности, как-то график свой простороить».
Алена Родовская:
Говорят же, что тяжелее всего воспитывать одного ребенка. А когда их уже четверо или пятеро?
Татьяна Кейзерова:
Так старшие же ведь помогают смотреть маленьких.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я думаю, что тут зависит от разницы в возрасте детей. Если они погодки и маленькие оба, то, мне кажется, тяжелее все-таки с двумя, чем с одним.
Татьяна Кейзерова:
Подросли дети, и уже ты можешь выдохнуть.
Ольга Бурлакова:
Все-таки выдохнуть.
Татьяна Кейзерова:
Потому что, когда они маленькие, ты очень много внимания этому уделяешь. За то время, пока была в декрете, я закончила MBA, получила еще третье высшее образование. В общем-то я поняла, что хочу максимально еще успеть себя реализовать в профессиональной деятельности. И я думаю, что вот прямо сейчас у меня расцвет, потому что на самом деле, наверное, другого времени не будет.
Алена Родовская:
Как совмещать материнство и карьеру? Тань, вот вы медийная личность. Я насколько знаю, даже и для телевидения что-то делаете. А вот когда наступил тот момент, когда вы себе это смогли позволить? Пятеро детей.
Татьяна Кейзерова:
Когда я отдала младшую дочь в детский сад. Я каждый раз говорю, как здорово, что у нас есть возможность детей отдавать в детский сад и школы. Все эти учреждения меня очень выручают.
Потому что, например, у меня подруга живет в Австралии. И за сад там платить очень дорого. Она просто не может себе позволить отдавать ребенка в сад.
Алена Родовская:
У них там, по-моему, до двух часов бесплатно, а после двух – это уже платно каждый час.
Татьяна Кейзерова:
Да. Если, например, нужно оставлять на достаточно длительный период – там часа на четыре, на шесть, то это очень дорого. Она просто не может позволить себе выйти на работу. И однозначно будет, я думаю, что находиться дома с ребенком, пока ему не исполнится шесть лет.
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