Почему некоторые женщины не хотят рожать или довольствуются одним ребёнком? Мнение многодетной мамы

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Как вы относитесь к тем девушкам, которые отказываются иметь детей – чайлдфри так называемые?

Ольга Расторгуева, многодетная мама, обладательница ордена за материнство:

Знаете, я со своего жизненного опыта веду очень активную, такую агитационную позицию занимаю, чтобы каждую молодую девушку как бы в свои ряды привлечь. Показывая своим жизненным опытом, говоря, что дети – это никоим образом не помеха ни в достижении карьеры, ни в достижении образования. Я считаю даже, дети – это твой стимул. Это как двигатель тебя вперед. Потому что все дела, которые совершает женщина, она делает во имя чего-то. А женщина имеющая детей, все свое время, все свои желания, все свои поступки, направляет на благо своих детей. И когда ты хочешь, чтобы твой ребенок был счастливым, говорил: «Спасибо, мама, что ты это сделала» – ты готов и дальше вершить все горы и идти только вперед.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Понятно, что у нас праздничная программа, и все должно быть так очень сладко и в сиропе. Но, с другой стороны, я думаю, что каждая согласится, но ведь самое главное – кто с тобой рядом. Почему некоторые женщины не хотят рожать или довольствуются одним ребенком, двумя? Может быть не тот мужчина рядом просто? Который не может создать вот эти большие, надежные, широкие плечи и сказать: «Дорогая, все будет хорошо. Давай создадим большую семью, много детишек, и у нас будет все хорошо завтра. Тебе не нужно думать о карьере, тебе самой не нужно думать о том, как заработать денег на еду детям». Я разве не права?