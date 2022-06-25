Телеканал ОНТ отмечает 20-летие. Почему его так любят зрители?

Новости Беларуси. 20 лет в эфире. Телеканал ОНТ 25 июня отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вне зависимости от того, как меняются сезоны и информационная повестка дня, наши коллеги всегда находят возможность не терять своих зрителей, потому что телевизионный инфопродукт делают настоящие профессионалы.