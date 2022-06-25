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Телеканал ОНТ отмечает 20-летие. Почему его так любят зрители?

25 июня 2022 16:49
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Новости Беларуси. 20 лет в эфире. Телеканал ОНТ 25 июня отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вне зависимости от того, как меняются сезоны и информационная повестка дня, наши коллеги всегда находят возможность не терять своих зрителей, потому что телевизионный инфопродукт делают настоящие профессионалы.

Телеканал ОНТ отмечает 20-летие. Почему его так любят зрители?-1

Всегда актуальная и проверенная информация, интересные идеи и креативные подходы позволяют создавать самые разные проекты: информационные и развлекательные, документальные и познавательные.

С праздником сотрудников ОНТ поздравил Александр Лукашенко и пожелал коллективу «Второго национального телеканала» неиссякаемого вдохновения и профессионального азарта, новых ярких и любимых зрителями проектов.

Лукашенко поздравил телеканал ОНТ с 20-летием со дня основания. Подробнее здесь.

Телеканал ОНТ отмечает 20-летие. Почему его так любят зрители?-4

Мы также поздравляем коллег и желаем дальнейшего развития.

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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