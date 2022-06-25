Телеканал ОНТ отмечает 20-летие. Почему его так любят зрители?

Новости Беларуси. 20 лет в эфире. Телеканал ОНТ 25 июня отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вне зависимости от того, как меняются сезоны и информационная повестка дня, наши коллеги всегда находят возможность не терять своих зрителей, потому что телевизионный инфопродукт делают настоящие профессионалы.
Всегда актуальная и проверенная информация, интересные идеи и креативные подходы позволяют создавать самые разные проекты: информационные и развлекательные, документальные и познавательные.
С праздником сотрудников ОНТ поздравил Александр Лукашенко и пожелал коллективу «Второго национального телеканала» неиссякаемого вдохновения и профессионального азарта, новых ярких и любимых зрителями проектов.
Лукашенко поздравил телеканал ОНТ с 20-летием со дня основания. Подробнее здесь.
Мы также поздравляем коллег и желаем дальнейшего развития.