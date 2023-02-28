«Талант, пытливость, желание показать себя». Игорь Сергеенко посетил финал проекта «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. Более 100 проектов в сфере экологии, экономики, химии и энергетики, а также идеи в образовании. Новые технологии 28 февраля презентовали в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел финал проекта «100 идей для Беларуси». Свои билеты на реализацию проектов получили 20 юных разработчиков. Подробнее в материале нашего корреспондента Арины Верховской.

Умная солнечная панель, лазерный анализатор вирусов и дерево будущего. Сегодня для юных новаторов день икс. Утром – защита своих разработок, вечером – вручение заслуженных наград.

Арина Верховская, корреспондент:

Молодые авторы идей для Беларуси разрабатывали свои проекты не один месяц. Довести до совершенства задумку, чтобы она нашла отклик у экспертной комиссии, – задача непростая. Сергею Орсику это оказалось под силу. Учащийся 11 класса Гродненского лицея разработал специальную систему, которая помогает проанализировать эмоциональное состояние сотрудников и улучшить их работоспособность.

Сергей Орсик, учащийся Гродненского лицея № 1:

Наша программа заточена на то, чтобы анализировать эмоциональное состояние человека и предоставлять эти данные специалисту. Будь то работодатель, если мы хотим повысить работоспособность, либо чтобы предотвратить несчастный случай.

Молодые авторы представили на суд жюри более 100 перспективных разработок в социальной, экологической и инновационной сферах. Каждый проект детально проработан и готов для внедрения в производство. Предприимчивость и бизнес-хватку продемонстрировал и Сергей Якимчук, младший научный сотрудник института физики. Вместе с коллегами он разработал уникальный лазерный анализатор вирусов. Благодаря особой технологии всего за 15 минут он определяет характер заболевания. Таким проектам место в жизни. В Минске прошел финал «100 идей для Беларуси».

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Мы увидели и школьников, и учащихся колледжей, студентов вузов, молодых ученых и исследователей-аспирантов Академии наук. Я вам скажу, что объединяет всех этих ребят: это ум, талант, пытливость, желание показать себя и добиться чего-то в жизни.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

С прошлого года мы начали отдельно демонстрировать сектор и кластер внедренных проектов. Проекты, которые сегодня успешно работают на «Гродно Азот», «Нафтане», других мощнейших предприятиях, работают в интересах нашей экономики, в реальном ее секторе. Победителей проекта «100 идей для Беларуси» включат в спецфонд Президента. Министр образования о системе поддержки. Уже сегодня, 28 февраля, 20 авторов самых перспективных проектов получили от Белорусского инновационного фонда капитал на реализацию своих разработок. Ведь таким идеям место в жизни, а не на бумаге.