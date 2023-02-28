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«Талант, пытливость, желание показать себя». Игорь Сергеенко посетил финал проекта «100 идей для Беларуси»

28 февраля 2023 19:01
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Новости Беларуси. Более 100 проектов в сфере экологии, экономики, химии и энергетики, а также идеи в образовании. Новые технологии 28 февраля презентовали в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел финал проекта «100 идей для Беларуси». Свои билеты на реализацию проектов получили 20 юных разработчиков.

Подробнее в материале нашего корреспондента Арины Верховской.

«Талант, пытливость, желание показать себя». Игорь Сергеенко посетил финал проекта «100 идей для Беларуси»-1

Умная солнечная панель, лазерный анализатор вирусов и дерево будущего. Сегодня для юных новаторов день икс. Утром – защита своих разработок, вечером – вручение заслуженных наград.

«Талант, пытливость, желание показать себя». Игорь Сергеенко посетил финал проекта «100 идей для Беларуси»-4

Арина Верховская, корреспондент:
Молодые авторы идей для Беларуси разрабатывали свои проекты не один месяц. Довести до совершенства задумку, чтобы она нашла отклик у экспертной комиссии, – задача непростая.

Сергею Орсику это оказалось под силу. Учащийся 11 класса Гродненского лицея разработал специальную систему, которая помогает проанализировать эмоциональное состояние сотрудников и улучшить их работоспособность.

«Талант, пытливость, желание показать себя». Игорь Сергеенко посетил финал проекта «100 идей для Беларуси»-7

Сергей Орсик, учащийся Гродненского лицея № 1:
Наша программа заточена на то, чтобы анализировать эмоциональное состояние человека и предоставлять эти данные специалисту. Будь то работодатель, если мы хотим повысить работоспособность, либо чтобы предотвратить несчастный случай.

«Талант, пытливость, желание показать себя». Игорь Сергеенко посетил финал проекта «100 идей для Беларуси»-10

Молодые авторы представили на суд жюри более 100 перспективных разработок в социальной, экологической и инновационной сферах. Каждый проект детально проработан и готов для внедрения в производство. Предприимчивость и бизнес-хватку продемонстрировал и Сергей Якимчук, младший научный сотрудник института физики. Вместе с коллегами он разработал уникальный лазерный анализатор вирусов. Благодаря особой технологии всего за 15 минут он определяет характер заболевания.

Таким проектам место в жизни. В Минске прошел финал «100 идей для Беларуси».

«Талант, пытливость, желание показать себя». Игорь Сергеенко посетил финал проекта «100 идей для Беларуси»-13

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Мы увидели и школьников, и учащихся колледжей, студентов вузов, молодых ученых и исследователей-аспирантов Академии наук. Я вам скажу, что объединяет всех этих ребят: это ум, талант, пытливость, желание показать себя и добиться чего-то в жизни.

«Талант, пытливость, желание показать себя». Игорь Сергеенко посетил финал проекта «100 идей для Беларуси»-16

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
С прошлого года мы начали отдельно демонстрировать сектор и кластер внедренных проектов. Проекты, которые сегодня успешно работают на «Гродно Азот», «Нафтане», других мощнейших предприятиях, работают в интересах нашей экономики, в реальном ее секторе.

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Уже сегодня, 28 февраля, 20 авторов самых перспективных проектов получили от Белорусского инновационного фонда капитал на реализацию своих разработок. Ведь таким идеям место в жизни, а не на бумаге.

«Талант, пытливость, желание показать себя». Игорь Сергеенко посетил финал проекта «100 идей для Беларуси»-19

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# Одаренная молодежь # общество # Игорь Сергеенко # Арина Верховская # Александр Лукьянов # Фотофакт

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