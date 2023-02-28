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Таким проектам место в жизни. В Минске проходит финал «100 идей для Беларуси»

28 февраля 2023 15:09
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Новости Беларуси. Умная солнечная панель, лазерный анализатор вирусов и дерево будущего – новые технологии презентуют в Национальной библиотеке. Здесь проходит финал проекта «100 идей для Беларуси», главная цель которого – поиск талантов и поддержка молодежных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким проектам место в жизни. В Минске проходит финал «100 идей для Беларуси»-1

Участники представили на суд специалистов более сотни разработок в десяти направлениях: от сельского хозяйства до медицины. Эксперты оценивают актуальность и новизну идеи, не менее важна практическая значимость проектов. По итогам конкурса определят 20 победителей, чьи разработки получат поддержку и финансирование. Ведь таким идеям место в жизни, а не на бумаге.

Таким проектам место в жизни. В Минске проходит финал «100 идей для Беларуси»-4

Сергей Якимчук, младший научный сотрудник Института физики НАН:
Данная разработка представляет собой флуоресцентный анализатор сверхнизких концентраций биологических молекул и может применяться для обнаружения вирусов. В частности может применяться в медицинских учреждениях для диагностики пациентов.

Таким проектам место в жизни. В Минске проходит финал «100 идей для Беларуси»-7

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси» реализуется у нас в стране уже более 10 лет. И сегодня проводится его 12 сезон. За весь этот период 17 300 заявок, 3 500 внедрений, когда происходит реализация проектов. Это поддержка грантовая инициатив, победы на различных международных аренах. И каждый этап позволяет увидеть новых талантливых ребят.

Таким проектам место в жизни. В Минске проходит финал «100 идей для Беларуси»-10

Проект «100 идей для Беларуси» стартовал в 2011 году и сразу стал визитной карточкой союза молодежи. В копилке уже более 3 000 реализованных инициатив.

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# Конкурс # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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