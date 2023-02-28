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Почки отказали с рождения. Как белорусские нефрологи 25 лет спасают таких деток?

28 февраля 2023 18:45
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Новости Беларуси. Здоровье сотни маленьких белорусов долгие годы в руках сотрудников Центра детской нефрологии и заместительной почечной терапии. Вот уже четверть века клиника дарит детям возможность жить полноценно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как обрести шанс на второй день рождения, – в материале Екатерины Капылович.

Почки отказали с рождения. Как белорусские нефрологи 25 лет спасают таких деток?-1

Все полтора месяца своей жизни малышка София провела в больничных стенах. С самого рождения почечную функцию вместо ее организма выполняет медицинский прибор. Еще несколько недель девочка будет разлучена с мамой, впереди долгий и сложный подбор лечения.

Почки отказали с рождения. Как белорусские нефрологи 25 лет спасают таких деток?-4

Но шансы на счастливую жизнь есть. Софии могут пересадить здоровую почку. Чтобы стать в очередь на трансплантацию, она должна весить хотя бы 10 килограммов. Пока малышка понемногу крепнет и набирается сил, а врачи с трепетом лелеют в ней жизнь.

«Запомнила этот момент на всю свою жизнь». Брату и сестре была необходима пересадка почки. История их спасения – подробности.

Почки отказали с рождения. Как белорусские нефрологи 25 лет спасают таких деток?-7

Вероника Царук, заведующая реанимацией 2-й городской детской клинической больницы:
Дети с такой патологией встречаются. Перспективы у всех бывают разные, но пересадку почки обычно выполняют, и в ряде случаев она действительно спасает жизнь ребенка.

Врачи-нефрологи для спасенных детей не просто медицинские работники. Друзья, наставники, волшебники, а для кого-то и вторые родители. Они как родные папы и мамы – тоже подарили жизнь.

Почки отказали с рождения. Как белорусские нефрологи 25 лет спасают таких деток?-10

Сергей Байко, руководитель Республиканского центра детской нефрологии и заместительной почечной терапии:
Наше призвание возвращать здоровье и нести иногда даже вторую жизнь. Мы всегда, конечно, очень рады и очень довольны, когда у нас получается вылечить заболевание. Опять же, мы всегда очень рады, когда можем что-то улучшить и сохранить жизнь ребенка.

Почки отказали с рождения. Как белорусские нефрологи 25 лет спасают таких деток?-13

Сотрудники нефрологического центра как единый механизм. Сообща они ежедневно совершают подвиг во имя жизни и спасают детей не потому, что когда-то давали клятву, а потому, что по-другому просто нельзя.

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# Медицина # общество # Сергей Байко # Екатерина Капылович # Фотофакт

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