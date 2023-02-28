Почки отказали с рождения. Как белорусские нефрологи 25 лет спасают таких деток?

О том, как обрести шанс на второй день рождения, – в материале Екатерины Капылович.

Новости Беларуси. Здоровье сотни маленьких белорусов долгие годы в руках сотрудников Центра детской нефрологии и заместительной почечной терапии. Вот уже четверть века клиника дарит детям возможность жить полноценно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все полтора месяца своей жизни малышка София провела в больничных стенах. С самого рождения почечную функцию вместо ее организма выполняет медицинский прибор. Еще несколько недель девочка будет разлучена с мамой, впереди долгий и сложный подбор лечения.

«Запомнила этот момент на всю свою жизнь». Брату и сестре была необходима пересадка почки. История их спасения – подробности.

Но шансы на счастливую жизнь есть. Софии могут пересадить здоровую почку. Чтобы стать в очередь на трансплантацию, она должна весить хотя бы 10 килограммов. Пока малышка понемногу крепнет и набирается сил, а врачи с трепетом лелеют в ней жизнь.

Вероника Царук, заведующая реанимацией 2-й городской детской клинической больницы:

Дети с такой патологией встречаются. Перспективы у всех бывают разные, но пересадку почки обычно выполняют, и в ряде случаев она действительно спасает жизнь ребенка.

Врачи-нефрологи для спасенных детей не просто медицинские работники. Друзья, наставники, волшебники, а для кого-то и вторые родители. Они как родные папы и мамы – тоже подарили жизнь.