Победителей проекта «100 идей для Беларуси» включат в спецфонд Президента. Министр образования о системе поддержки

Новости Беларуси. Более 100 проектов в сфере экологии, экономики, химии и энергетики, а также идеи в образовании. Новые технологии 28 февраля презентовали в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел финал проекта «100 идей для Беларуси». Свои билеты на реализацию проектов получили 20 юных разработчиков.

Всего за 12 лет конкурса его копилку пополнили тысячи идей и открытий. К слову, каждый пятый проект за это время реализован на практике. В 2023 году все победители смогут претендовать на включение в специальный фонд главы государства по поддержке талантливой и одаренной молодежи. «Талант, пытливость, желание показать себя». Игорь Сергеенко посетил финал проекта «100 идей для Беларуси».