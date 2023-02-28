Прямой эфир

Победителей проекта «100 идей для Беларуси» включат в спецфонд Президента. Министр образования о системе поддержки

28 февраля 2023 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 100 проектов в сфере экологии, экономики, химии и энергетики, а также идеи в образовании. Новые технологии 28 февраля презентовали в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел финал проекта «100 идей для Беларуси». Свои билеты на реализацию проектов получили 20 юных разработчиков.

Победителей проекта «100 идей для Беларуси» включат в спецфонд Президента. Министр образования о системе поддержки-1

Всего за 12 лет конкурса его копилку пополнили тысячи идей и открытий. К слову, каждый пятый проект за это время реализован на практике. В 2023 году все победители смогут претендовать на включение в специальный фонд главы государства по поддержке талантливой и одаренной молодежи.

«Талант, пытливость, желание показать себя». Игорь Сергеенко посетил финал проекта «100 идей для Беларуси».

Победителей проекта «100 идей для Беларуси» включат в спецфонд Президента. Министр образования о системе поддержки-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
У нас сегодня в стране создана целостная система поддержки талантливой и одаренной молодежи. И сегодня, когда мы видим школьников, как правило, это те ребята, которые прошли обучение в Национальном детском технопарке, это те ребята, которые сотрудничают с нашими колледжами, университетами.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Конкурс # общество # Андрей Иванец # Арина Верховская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Педофил чаще всего маскируется под ребёнка». Как обезопасить детей от преступников в интернете?
28 февраля 2023 18:53

«Педофил чаще всего маскируется под ребёнка». Как обезопасить детей от преступников в интернете?

Почки отказали с рождения. Как белорусские нефрологи 25 лет спасают таких деток?
28 февраля 2023 18:45

Почки отказали с рождения. Как белорусские нефрологи 25 лет спасают таких деток?

Замминистра внутренних дел: родители сами приводили своих детей для съёмок в порно и получали вознаграждение
28 февраля 2023 18:02

Замминистра внутренних дел: родители сами приводили своих детей для съёмок в порно и получали вознаграждение