«Педофил чаще всего маскируется под ребёнка». Как обезопасить детей от преступников в интернете?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции, а также Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья. Юлия Бешанова, ведущая:

Вы уже говорили о том, что преступления и этого характера перешли в интернет. Что подталкивает ребенка общаться с незнакомцем в Сети на такие пикантные темы? Почему дети идут на это? Ведь все зачастую начинается с фотографий, которые присылают.

Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья:

Дети есть разные, и воспитание у детей бывает разное, но дети очень доверчивые. У детей зачастую слабо формируемое чувство страха к старшему человеку. Он не смотрит на него как на потенциальную опасность, он не знает, что от него ожидать, он изначально ему доверяет. Вы же понимаете, что такие люди, которые отправляют, имеют некую цель. Они умеют с этими детьми вести беседу, чтобы получить желаемое. Юлия Бешанова:

Это какие-то психологические схемы? Как это работает?

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:

Есть целая инструкция в интернете. Педофил чаще всего маскируется под ребенка. То, что мы видим, – так называемый груминг, если мы говорим об этом феномене. Где педофил находит свою жертву? Соцсети, интернет-сообщество, игровые сообщества и так далее. Создаются специальные профили. Педофил маскирует себя под ребенка, под определенный возраст, пол, социальный статус и так далее. Юлия Бешанова:

То есть начинается все невинно? Геннадий Казакевич:

Да. Если мы говорим о феномене груминга, мы тут ничем не отличаемся от Запада. Можно говорить о секстинге, сексчатинге, sextortion и так далее. Это некий процесс, который происходит в сети Интернет, который связан с поиском потенциальных жертв, обработкой этих жертв, получением какого-то порноконтента, переписки, которая так или иначе подводит педофила к его жертве. Целые инструкции есть для педофилов, как найти потенциальную жертву, как закамуфлировать себя, как склонить жертву к совершению определенных действий для удовлетворения таких негативных сексуальных желаний. К сожалению, в данном случае сеть Интернет играет негативную роль в формировании как жертвы…

Юлия Бешанова:

Если ребенок общается с ребенком, отследить это достаточно проблематично. Геннадий Казакевич:

Да, мы же не можем с учетом характера, объема информации, которая есть в интернете, внедриться в любую ветку социальной сети, как-то контролировать там ситуацию. Возвращаясь к тому, что я говорил ранее, проблема общая. Те субъекты хозяйствования, которые оказывают интернет-услуги, родители, образование, здравоохранение, сами дети должны понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Условно говоря, от чего можно ожидать угрозу в Сети. Это некое воспитание сознания молодых людей.

Юлия Бешанова:

Как тогда вообще обезопасить ребенка в Сети? Даже если я зайду в соцсеть к своему ребенку, то посмотрю, что он общается с таким же подростком, как он сам. Где тот самый признак, тревожный звоночек, который должен заставить более внимательно посмотреть на это? Геннадий Казакевич:

Если вы войдете в соцсеть к своему ребенку, вы будете восприниматься своим ребенком как агрессор, вы посягаете на его личное пространство, поэтому тотальный контроль уж точно не вариант. Как обезопасить детей? Наверное, дети должны понимать, что для них является угрозой. Что такое хорошо, что такое плохо тоже весьма условная вещь, а вот угроза ли это, ребенок подсознательно, может быть, интуитивно должен понимать. А для этого мы должны ему это объяснить. Юлия Бешанова:

То есть тема должна перестать быть табуированной в обществе?