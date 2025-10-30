Открытие XXXI Минского международного фестиваля «Лістапад» состоится 31 октября

Работники культуры отметили свой праздник балом в Национальной библиотеке Беларуси

На одной площадке танцевальные коллективы из разных областей Беларуси. Некоторые из них любительские. Свое творчество дарили артисты из Минска, Гомеля, Могилева и Бобруйска.