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Открытие XXXI Минского международного фестиваля «Лістапад» состоится 31 октября

30 октября 2025 12:32
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Открытие XXXI Минского международного фестиваля «Лістапад» состоится 31 октября-0

Открытие XXXI Минского международного фестиваля «Лістапад» состоится 31 октября во Дворце Республики.

Отечественная кинолента «Переломный момент» станет фильмом-открытием, где расскажут историю становления белорусского гребца. Также на кинофоруме покажут фильмы, завоевавшие Гран-при в Каннах, Берлине, Венеции и Сан-Себастьяне.

Начало церемонии – в 17:00.

Объявлена программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад»

Участвует 41 страна! Узнали, чем порадует зрителей международный кинофестиваль «Лістапад-2025»

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Кино

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