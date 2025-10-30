Открытие XXXI Минского международного фестиваля «Лістапад» состоится 31 октября во Дворце Республики.
Отечественная кинолента «Переломный момент» станет фильмом-открытием, где расскажут историю становления белорусского гребца. Также на кинофоруме покажут фильмы, завоевавшие Гран-при в Каннах, Берлине, Венеции и Сан-Себастьяне.
Начало церемонии – в 17:00.
Объявлена программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад»
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