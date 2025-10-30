ПВО РФ уничтожила 170 БПЛА Украины над территорией России за ночь

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о перехвате 170 украинских беспилотников за одну ночь. Наибольшее количество дронов было сбито в Брянской области – 48 единиц. Об этом пишет РИА Новости.

Атаки также были отражены в Воронежской, Нижегородской, Калужской, Ростовской, Курской и других областях, включая Москву и Крым.

В ответ российские войска атакуют военные объекты и предприятия оборонной промышленности Украины высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

Фото: Минобороны РФ