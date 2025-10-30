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WSJ: Трамп преподнес подарок РФ, возобновив испытания ядерного оружия

30 октября 2025 12:16
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WSJ: Трамп преподнес подарок РФ, возобновив испытания ядерного оружия-0

По мнению экспертов, решение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания может сыграть на руку России и Китаю, которые разрабатывают новые виды вооружений. При этом, как отмечается, испытания не требуются для поддержания надежности американского арсенала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты начнут испытания «на равных» с другими странами и будут располагать необходимыми полигонами. Подробности будут объявлены позже.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что, если другие государства начнут ядерные испытания, Москва ответит аналогичным образом.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

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