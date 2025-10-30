Никаких агрессивных компонентов! Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей зимой

Алина Трус, корреспондент:
Поддерживать красоту и здоровье важно ежедневно, но холодная погода вносит свои коррективы в уход. Узнаем, как уберечь кожу в осеннее-зимнее время.
Низкие температуры на улице, а дома сухой воздух из-за отопления. К таким перепадам определенно стоит подготовиться. Особого внимания потребует наша кожа лица. Как минимум, придется немного пересмотреть привычные этапы очищения, питания и тонизирования.
Екатерина Карпилович, дерматолог-косметолог:
Очищение должно быть более мягким, например, гидрофильное масло или молочко. Нужно убрать такие очищающие средства, которые содержат спирт или агрессивные компоненты. Обязательно тонизирование, чтобы нормализовать pH кожи. И, конечно, крема должны быть с более плотной текстурой, потому что нашу кожу нужно питать в связи с тем, что у нее недостаточно влаги, меняется гидролипидная оболочка.
Отлично напитают кожу сыворотки с гиалуроновой кислотой и кремы с маслами. Они же создадут защитный барьер. Среди подходящих вариантов масло ши, персика, авокадо или аргановое.
Подробности в видео.