Никаких агрессивных компонентов! Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей зимой

Алина Трус, корреспондент:

Поддерживать красоту и здоровье важно ежедневно, но холодная погода вносит свои коррективы в уход. Узнаем, как уберечь кожу в осеннее-зимнее время.

Низкие температуры на улице, а дома сухой воздух из-за отопления. К таким перепадам определенно стоит подготовиться. Особого внимания потребует наша кожа лица. Как минимум, придется немного пересмотреть привычные этапы очищения, питания и тонизирования.