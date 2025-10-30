Эти упражнения помогут снизить риск развития варикоза. Мастер-класс от фитнес-тренера

Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени мы проводим на ногах? Стоим в очередях и транспорте, работаем за компьютером, не замечая, как устает наше тело. Со временем такой образ жизни может привести к развитию варикоза. И это не просто эстетическая проблема, а серьезное заболевание.

Александр Булова, врач-флеболог медицинского центра «Нордин»: Варикозная болезнь – это достаточно частое заболевание, которое характеризуется нарушением венозного оттока, чаще всего от вен нижних конечностей, сопровождается нарушением клапанного аппарата вен, что приводит к застою венозной крови. Заболевание достаточно часто встречается, подвержены абсолютно все группы населения. Это могут быть и мужчины, и женщины. Чаще, конечно, женщины. Возраст – абсолютно никакой разницы. Это и возрастные пациенты, и все чаще молодые люди – 18, 19, даже 20 лет.

Часто мы замечаем заболевание, только когда уже появились его симптомы – усталость в ногах, распухшие вены и даже боль. Однако предупредить варикоз вполне реально. Если вы много сидите, постарайтесь сделать небольшие перерывы, чтобы разогнать кровь в ногах.

Александр Булова:

Для профилактики венозного, чтобы попытаться избежать варикоза в дальнейшем, есть некоторые упражнения, которые направлены на улучшение работы мышц нижних конечностей ног. Упражнения можно делать в любых положениях: стоя, сидя, лежа. Наиболее эффективно, особенно для людей, которые постоянно сидят за столом, есть комплекс упражнений, когда мы просто ставим ножки под столом, так называемое перекатывание с носочка на пятку. Медленно, чтобы прочувствовать, как напрягаются икроножные мышцы. Сначала ставим ножки на носочки, потом плавно перекатываем их на пятки, повторяем 10-15 раз.

Еще одно простое упражнение. Сидя за столом, поднимаем ноги и выполняем вращательное движение стопами по часовой и против часовой стрелки.

Александр Булова:

Также неплохое упражнение, если есть возможность снять обувь, – движение пальцами стоп. То есть мы сначала сгибаем пальцы на ножках, как будто пытаемся ногами что-то схватить, потом разгибаем, максимально раздвигая пальцы. Если есть возможность встать, то самым эффективным упражнением является просто поднятие на носочки. Тоже 10–15 раз.

Не забывайте и о растяжке. Наклоны помогут не только улучшить гибкость. Когда мы тянем наши мышцы, то одновременно расслабляем и венозные сосуды, позволяя крови свободнее циркулировать.