Эти упражнения помогут снизить риск развития варикоза. Мастер-класс от фитнес-тренера
Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени мы проводим на ногах? Стоим в очередях и транспорте, работаем за компьютером, не замечая, как устает наше тело. Со временем такой образ жизни может привести к развитию варикоза. И это не просто эстетическая проблема, а серьезное заболевание.
Александр Булова, врач-флеболог медицинского центра «Нордин»:
Варикозная болезнь – это достаточно частое заболевание, которое характеризуется нарушением венозного оттока, чаще всего от вен нижних конечностей, сопровождается нарушением клапанного аппарата вен, что приводит к застою венозной крови. Заболевание достаточно часто встречается, подвержены абсолютно все группы населения. Это могут быть и мужчины, и женщины. Чаще, конечно, женщины. Возраст – абсолютно никакой разницы. Это и возрастные пациенты, и все чаще молодые люди – 18, 19, даже 20 лет.
Часто мы замечаем заболевание, только когда уже появились его симптомы – усталость в ногах, распухшие вены и даже боль. Однако предупредить варикоз вполне реально. Если вы много сидите, постарайтесь сделать небольшие перерывы, чтобы разогнать кровь в ногах.
Александр Булова:
Для профилактики венозного, чтобы попытаться избежать варикоза в дальнейшем, есть некоторые упражнения, которые направлены на улучшение работы мышц нижних конечностей ног. Упражнения можно делать в любых положениях: стоя, сидя, лежа. Наиболее эффективно, особенно для людей, которые постоянно сидят за столом, есть комплекс упражнений, когда мы просто ставим ножки под столом, так называемое перекатывание с носочка на пятку. Медленно, чтобы прочувствовать, как напрягаются икроножные мышцы. Сначала ставим ножки на носочки, потом плавно перекатываем их на пятки, повторяем 10-15 раз.
Еще одно простое упражнение. Сидя за столом, поднимаем ноги и выполняем вращательное движение стопами по часовой и против часовой стрелки.
Александр Булова:
Также неплохое упражнение, если есть возможность снять обувь, – движение пальцами стоп. То есть мы сначала сгибаем пальцы на ножках, как будто пытаемся ногами что-то схватить, потом разгибаем, максимально раздвигая пальцы. Если есть возможность встать, то самым эффективным упражнением является просто поднятие на носочки. Тоже 10–15 раз.
Не забывайте и о растяжке. Наклоны помогут не только улучшить гибкость. Когда мы тянем наши мышцы, то одновременно расслабляем и венозные сосуды, позволяя крови свободнее циркулировать.
Антон Селезнев, фитнес-тренер медицинского центра «Нордин»:
Лучшая профилактика при варикозе – это физическая нагрузка. Она поможет улучшить кровообращение в голеностопе. Самое простое упражнение – это, конечно же, ходьба. Также помогают поездки на велосипеде и плавание.
Сейчас я вам покажу несколько простых упражнений, которые вы можете делать дома. Для этого нам понадобится валик. Кладем валик под икроножную мышцу и делаем такие манипуляции. Отводим руки назад и прокатываем полностью по всей длине икроножной мышцы. А также можно это делать и локально понемногу.
Продолжаем улучшать наш кровоток и прорабатываем переднюю поверхность бедра.
Для следующего упражнения нам нужно встать, подойти к какой-нибудь поверхности, удерживаться на двух руках и отвести одну ногу назад. Встать на носочек, вторую завести под колено. И выполняем поднимание вверх с максимальной амплитудой и опускаем вниз.
Главное – регулярность и правильная техника. Такие простые упражнения помогут не только предупредить развитие варикоза, но и снизить усталость и ощущение тяжести в ногах, делая ваши движения более легкими и комфортными.
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