В Беларуси прошли перенесённые матчи 16 тура ЧБ по футболу – результаты

Накануне состоялись перенесенные матчи 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В первом противостоянии «Гомель» одержал победу над жодинским «Торпедо» – 1:0. Единственный и победный мяч на 42-й минуте забил Раймонд Адеола.

А в Гродно местный «Неман» принимал действующего обладателя трофея национального первенства – минское «Динамо». Команды не выявили победителя и разошлись безголевым миром. После 26 раундов текущего розыгрыша на вершине турнирной таблицы – «Мл Витебск».