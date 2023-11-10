Лазуткин: По поводу КПСС. Как подонки продали Россию

Андрей Лазуткин, политолог: Теперь по поводу КПСС. Давайте подумаем как они продали Россию. Любая такая структура концентрирует огромную власть у себя, даже в небольшой республике. Если вы, будучи президентом, создаете новый центр управления в государстве, то есть риск, что этот центр потом попросит на выход. Потому что, а зачем? Если меняется форма правления: вот у нас вчера была президентская республика, а завтра парламентская, там уже главный не президент, а будет главной та партия, которая имеет больше людей в парламенте. Зачем нам такое двоевластие? То есть у нас всё достаточно управляемое. И никогда, как сказал Президент, у нас не будет этой КПСС, которая пытается кого-нибудь подвинуть. Это система президентская. И да, у нас есть активные люди, которые пошли в политику в 2020 году. Куда их деть. Ну вот, пожалуйста, новая партия, президентская опять же – Белая Русь. Идите туда, пробуйте. Нравится вам такой формат, не нравится.

Григорий Азаренок, СТВ:

И опять же. Не сидеть в кабинете, в парламенте. А встречаться с людьми. Ехать по районам, ехать по регионам, встречаться с молодёжью, решать проблемы, вопросы. Идти на конфликт с чиновниками! Если где-то они неправы. Идти на конфликт! Да! Президент сказал критиковать, Но страшно некоторым. Некоторые хотят посидеть 4 года, на фуршетики походить. И потом рассказывать, какие они люди хорошие. Прекрасно. А люди смотрят 110 депутатов, а фамилий 30 знают.

Андрей Лазуткин:

30 вы много дали, я думаю, что еще меньше.

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