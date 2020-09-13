Такой вездеход – единственный в Беларуси. Как и на чём пограничники передвигаются по болотам

Новости Беларуси. За клюквой на огромные Ольманские болота в белорусско-украинском приграничье и не только туда. Наш корреспондент Кристина Протосовицкая пообщалась с местными жителями: чем они живут, как рассуждают и о чем мечтают, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Жительница самого западного дома в Беларуси: «Слава богу, нашу деревню стерегут пограничники»

Полесская Амазония. До этих рубежей с Украиной так просто не добраться. Они затерялись в топях Ольманских болот.