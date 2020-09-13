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Такой вездеход – единственный в Беларуси. Как и на чём пограничники передвигаются по болотам

13 сентября 2020 19:12
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Новости Беларуси. За клюквой на огромные Ольманские болота в белорусско-украинском приграничье и не только туда. Наш корреспондент Кристина Протосовицкая пообщалась с местными жителями: чем они живут, как рассуждают и о чем мечтают, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Жительница самого западного дома в Беларуси: «Слава богу, нашу деревню стерегут пограничники»

Полесская Амазония. До этих рубежей с Украиной так просто не добраться. Они затерялись в топях Ольманских болот.

Такой вездеход – единственный в Беларуси. Как и на чём пограничники передвигаются по болотам -1

Пограничный пост «Мутвица». До ближайшего белорусского населенного пункта – 30 километров, а до украинского – в 10 раз ближе – всего 3. Граница лежит под плотным слоем тины и ила. Оттого на службу только заступил вездеход – единственный такой в Беларуси. «Затоптать» березу – не вопрос. «Машина-амфибия, – говорит Михалыч, – главный по тест-драйву всей техники». Он гарантирует погружение до 8 метров.

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Такой вездеход – единственный в Беларуси. Как и на чём пограничники передвигаются по болотам -4

Владимир Тропец, начальник отделения технических средств охраны государственной границы:
Уникальность машины заключается в том, что она себя чувствует прекрасно в болоте за счет уникальных колес. Сама машина не имеет никакой автомобильной подвески. Здесь нет ни привычных рессор, ни амортизаторов, ни пружин.

Такой вездеход – единственный в Беларуси. Как и на чём пограничники передвигаются по болотам -7



Если раньше здешние маршруты пограничников занимали 9 часов, теперь патруль затопленные границы проходит всего за 3. Отреагируют и на сигнал SOS, если вспыхнет пожар или человек окажется в беде.

«Это наш заработок». Как клюква кормит жителей деревни на границе с Украиной (читать далее).

# Государственная граница Беларуси # общество # Владимир Тропец # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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