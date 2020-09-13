Как прошёл автопробег «За единую Беларусь». Самые яркие моменты

Новости Беларуси. Есть знаменитая фраза о том, как легко сломать и как сложно построить заново. Как невероятно тяжело начинать с нуля, когда разрушено основание. С пониманием этого Беларусь жила все эти годы независимости, сохранив лучшее из советского прошлого и по кирпичикам строя настоящее.

За сохранение экономики, за нашу спокойную жизнь, за безопасность семей высказываются тысячи белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Десятки таких акций прошли на неделе во всех уголках страны.

Участница автопробега в Минске: «Мне бы очень хотелось, чтобы все люди были вместе, были объединены»