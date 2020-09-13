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Как прошёл автопробег «За единую Беларусь». Самые яркие моменты

13 сентября 2020 18:45
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Новости Беларуси. Есть знаменитая фраза о том, как легко сломать и как сложно построить заново. Как невероятно тяжело начинать с нуля, когда разрушено основание. С пониманием этого Беларусь жила все эти годы независимости, сохранив лучшее из советского прошлого и по кирпичикам строя настоящее.

За сохранение экономики, за нашу спокойную жизнь, за безопасность семей высказываются тысячи белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Десятки таких акций прошли на неделе во всех уголках страны.

Участница автопробега в Минске: «Мне бы очень хотелось, чтобы все люди были вместе, были объединены»  

Как прошёл автопробег «За единую Беларусь». Самые яркие моменты-1

13 сентября из Минска стартовал автопробег «За единую Беларусь». Маршрут участники акции выбрали знаковый. В воскресный день они под государственными флагами направились в «Хатынь». В мемориальном комплексе участники автопробега отдали дань памяти жертв Великой Отечественной войны и возложили цветы к скульптуре «Непокорённый человек».

Самые яркие моменты этого дня смотрите в видеоматериале.

# Государственная социальная политика # общество # Игорь Позняк

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