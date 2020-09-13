«Обзорная длится три часа». Как проходят экскурсии по Минску и для кого их проводят

Новости Беларуси. Любой город – это прежде всего люди, которые в нем живут. О тех, кто каждый день так или иначе делает Минск чуточку лучше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Любимое место экскурсовода Дарьи Капарихи – ратуша. Обзорная экскурсия по Минску – то, что пользуется спросом среди туристов круглый год. О городе, ради которого в Беларусь приезжают со всего мира, гид может рассказывать на трех языках. «Минск особенный. У него есть свое лицо, своя изюминка». За что минчане любят свой город

Дарья Капариха, экскурсовод:

Стандартная обзорная экскурсия длится три часа. Но этого абсолютно недостаточно для того, чтобы раскрыть Минск со всех сторон. Потому что каждый уголок таит в себе что-то интересное. Чем глубже мы окунаемся в историю, тем больше мы находим личностей, историй, которые актуальны по сей день.

До пандемии Дарья проводила по три экскурсии в день. Россияне, французы, итальянцы едут в Минск, чтобы попробовать местную кухню, ощутить нотку советского прошлого и в то же время – ритм современности.