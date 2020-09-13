«Это наш заработок». Как клюква кормит жителей деревни на границе с Украиной

Новости Беларуси. Полесская Амазония. До этих рубежей с Украиной так просто не добраться. Они затерялись в топях Ольманских болот, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Надежда Огиевич из украинского поселка Дроздынь заблудиться за границей не боится: эту местность знает как свои пять пальцев. Лес – кормилица для ее семьи. Шестеро детей, старшая дочь учится на фармацевта – в год обучение обходится больше 1000 долларов. На сборе клюквы за сезон удается накопить неподъемную сумму. Главный страх – это закрытая граница.





Надежда Огиевич, жительница деревни Дроздынь (Украина):

Конечно, боялись – это наш заработок. Мы с этого живем. Привыкли на этом работать. Довольны, слава богу, довольны урожаем. Кто-то говорит, что слабовато, но сейчас вроде бы нормально. Немного вода – тяжело ходить.

Сегодня это чуть ли не единственное место, где на границе с Украиной не висит амбарный замок, ключ от которого – коронавирус. Для сбора дикоросов упрощенный пропуск появился в 2011 году. Клюквенные «пираты» постоянно нарушали покой, и тогда решили стихийные вылазки узаконить.

Ежегодно до начала сезона по запросам украинских властей в Беларуси оформляют пропуск. В два периода – сперва на чернику, а затем и на клюкву. За первую неделю своим правом украинцы воспользовались уже 2 тысячи раз. А в 2019 году – более 12 тысяч. «Думали, что не откроют». По каким правилам украинцы пересекают границу, чтобы собирать клюкву в Беларуси

Клюквенный сезон весь год кормит. И это здесь вовсе не преувеличение. В соседних Дроздынь работы нет – от слова «совсем».

Сергей Яскевич, житель деревни Дроздынь (Украина):

Когда-то давно было какое-то хозяйство, но оно уже давно развалилось. Как Советский Союз развалился, так и хозяйство это. И все. Так ничего и нету. Школа, магазины да и все. Портрет тех, кто уже больше 2 тысяч раз пересек границу, нарисовать несложно. Это многодетные родители среднего возраста. На помощь государства им рассчитывать, увы, не приходится.





Нина Гребеневич, жительница деревни Дроздынь (Украина):

Едем по клюкву – а за что жить? Пенсии мало, а надо все купить и еще четверо детей. Две девочки еще незамужем. Меньшая в школу ходит. Все нужно покупать.

«Красное золото» – в красную цену. За килограмм ягоды на украинской стороне сейчас дают всего доллар. Цена не сопоставима усилиям. Оттого многие выжидают и придерживают. В пиковый спрос цена – в 4 раза выше. Семья из леса может вынести тонну. Общую прибыль считайте сами.





Владимир Крупич, житель деревни Дроздынь (Украина):

Тысячи две долларов можно заработать за сезон.





Галина Котяй, жительница деревни Дроздынь (Украина):

Вы сами видите – в этом году много воды. Очень тяжело собирать ее. Я не знаю, насколько мы можем расчитывать. А если слышим, что цены нет, то у нас опускаются руки и собирать не хочется. Труд тяжелый. Если он не оплачивается, лучше туда не идти, не тратить свои силы.