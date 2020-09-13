Жительница самого западного дома в Беларуси: «Слава богу, нашу деревню стерегут пограничники»

Новости Беларуси. Самый западный дом Беларуси находится в Каменецком районе. В подтверждение тому есть даже официальная табличка. Статус приграничной деревни Крынки обязывает местных быть на чеку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Именно деревня Крынки в 40-е годы провела границу между Беларусью и Польшей. В деревне всего одна улица. С дачниками и приезжими наберется от силы шесть человек проживающих. А вот старожил и вовсе один – Валентина Деменчук. Ее дом, как и многих здесь, – без фундамента. Перевозили с мужем-фронтовиком трижды с польской стороны. О тех временах шумят и напоминают только березы, которые высадили к переезду.

Валентина Деменчук, жительница деревни Крынки: А зачем мне нужна Польша? Что мне она даст? Слава богу, нашу деревню стерегут пограничники. Даже ночью проезжают по деревне, смотрят порядок. Так что нас охраняют.

Валентина Петровна телевизор не смотрит. Говорит, это портит зрение и аппетит. А все последние новости узнает вместе с приездом автолавки – как раз собираются немногочисленные жители.

Галина Мартынюк, жительница деревни Крынки:

У меня сложилось мнение, что там, в Польше, кто-то из чиновников... Если, мол, что-то в Беларуси, так они хотят Гродно. Нет. У нас все только за то, чтобы все тут осталось, и мы никакой Польши не хотим. Мы уже привыкли тут жить.

Вот я здесь родилась, я тут с 50-го года. Я привыкла в этой стране жить, никакой Польши мы не хотим. Зачем она нам надо? Я душевно очень переживаю. Что творится? Так хочется мира и спокойствия. Не хочу всего этого. Ничего не хочу, изменения никакого.