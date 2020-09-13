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Жительница самого западного дома в Беларуси: «Слава богу, нашу деревню стерегут пограничники»

13 сентября 2020 19:34
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Новости Беларуси. Самый западный дом Беларуси находится в Каменецком районе. В подтверждение тому есть даже официальная табличка. Статус приграничной деревни Крынки обязывает местных быть на чеку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Жительница самого западного дома в Беларуси: «Слава богу, нашу деревню стерегут пограничники»-1



Именно деревня Крынки в 40-е годы провела границу между Беларусью и Польшей. В деревне всего одна улица. С дачниками и приезжими наберется от силы шесть человек проживающих. А вот старожил и вовсе один – Валентина Деменчук. Ее дом, как и многих здесь, – без фундамента. Перевозили с мужем-фронтовиком трижды с польской стороны. О тех временах шумят и напоминают только березы, которые высадили к переезду.

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Жительница самого западного дома в Беларуси: «Слава богу, нашу деревню стерегут пограничники»-4



Валентина Деменчук, жительница деревни Крынки:
А зачем мне нужна Польша? Что мне она даст? Слава богу, нашу деревню стерегут пограничники. Даже ночью проезжают по деревне, смотрят порядок. Так что нас охраняют.

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Жительница самого западного дома в Беларуси: «Слава богу, нашу деревню стерегут пограничники»-7

Валентина Петровна телевизор не смотрит. Говорит, это портит зрение и аппетит. А все последние новости узнает вместе с приездом автолавки – как раз собираются немногочисленные жители.

Жительница самого западного дома в Беларуси: «Слава богу, нашу деревню стерегут пограничники»-10

Галина Мартынюк, жительница деревни Крынки:
У меня сложилось мнение, что там, в Польше, кто-то из чиновников... Если, мол, что-то в Беларуси, так они хотят Гродно. Нет. У нас все только за то, чтобы все тут осталось, и мы никакой Польши не хотим. Мы уже привыкли тут жить.

Вот я здесь родилась, я тут с 50-го года. Я привыкла в этой стране жить, никакой Польши мы не хотим. Зачем она нам надо? Я душевно очень переживаю. Что творится? Так хочется мира и спокойствия. Не хочу всего этого. Ничего не хочу, изменения никакого.

# Государственная граница Беларуси # общество # Валентина Деменчук # Галина Мартынюк # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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