«Минск особенный. У него есть свое лицо, своя изюминка». За что минчане любят свой город

Новости Беларуси. Любой город – это прежде всего люди, которые в нем живут. О тех, кто каждый день так или иначе делает Минск чуточку лучше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Привет, меня зовут Андрей и я фотографирую Минск. На Минск у Андрея Семенкова особый взгляд. Фотограф снимает здания. Архитектура – то, что привлекает художника больше всего. Аквапарк, библиотека, стадион – объектив камеры подчеркивает красоту, казалось бы, привычных объектов.

Андрей Семенков, фотограф:

Я его не могу ни с чем сравнить. Ни с каким другим городом. Минск, он какой-то особенный. У него есть свое лицо, своя изюминка. Я думаю, что это из-за эклектики стилей в архитектуре: конструктивизм, советский модернизм, современная архитектура – стекло и бетон. Вот какая-то своя атмосфера.

В столицу Андрей переехал из-под Орши. За три года Минск стал для него родным. Фотограф сделал себе имя: в 2019 году прошла его собственная выставка. И нашел, кажется, неисчерпаемый источник вдохновения. «Люди здесь открыты в плане эмоций». Турист из Мексики о любимых местах в Минске Дмитрий Боярович, корреспондент:

Все здания и места в Минске пофотографировали? Или есть еще какой-то потенциал?

Андрей Семенков:

Потенциал еще огромный. Архитектура, в общем-то, тоже трансформируется, меняется, добавляются какие-то новые здания. Просто гуляя с женой по городу, обнаруживаем каждый раз что-то новое для себя.

Минчанка Марина Жуковская работает на Минском хлебозаводе № 2 с 1983 года. 60 % его продукции идет на прилавки столичных магазинов.

Чтобы обеспечить непрерывное производство, сотрудники работают в три смены. Оттого и хлеб в дома минчан попадает вовремя.