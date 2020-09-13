«Минск особенный. У него есть свое лицо, своя изюминка». За что минчане любят свой город

Новости Беларуси. Любой город – это прежде всего люди, которые в нем живут. О тех, кто каждый день так или иначе делает Минск чуточку лучше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Любой город – это прежде всего люди, которые в нем живут. О тех, кто каждый день так или иначе делает Минск чуточку лучше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Привет, меня зовут Андрей и я фотографирую Минск.
На Минск у Андрея Семенкова особый взгляд. Фотограф снимает здания. Архитектура – то, что привлекает художника больше всего. Аквапарк, библиотека, стадион – объектив камеры подчеркивает красоту, казалось бы, привычных объектов.
Андрей Семенков, фотограф:
Я его не могу ни с чем сравнить. Ни с каким другим городом. Минск, он какой-то особенный. У него есть свое лицо, своя изюминка. Я думаю, что это из-за эклектики стилей в архитектуре: конструктивизм, советский модернизм, современная архитектура – стекло и бетон. Вот какая-то своя атмосфера.
В столицу Андрей переехал из-под Орши. За три года Минск стал для него родным. Фотограф сделал себе имя: в 2019 году прошла его собственная выставка. И нашел, кажется, неисчерпаемый источник вдохновения.
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Дмитрий Боярович, корреспондент:
Все здания и места в Минске пофотографировали? Или есть еще какой-то потенциал?
Андрей Семенков:
Потенциал еще огромный. Архитектура, в общем-то, тоже трансформируется, меняется, добавляются какие-то новые здания. Просто гуляя с женой по городу, обнаруживаем каждый раз что-то новое для себя.
Минчанка Марина Жуковская работает на Минском хлебозаводе № 2 с 1983 года. 60 % его продукции идет на прилавки столичных магазинов.
Чтобы обеспечить непрерывное производство, сотрудники работают в три смены. Оттого и хлеб в дома минчан попадает вовремя.
Марина Жуковская, начальник хлебного участка Минского хлебозавода № 2 КУП «Минскхлебпром»:
Минск я люблю за его чистоту, красоту. За его современный стиль во всем. За то, что здесь ухоженность. За то, что здесь я родила своих детей, за то, что здесь родились мои внуки. За то, что я работаю на предприятии, которое является одним из старейших в хлебопечении, которое находится в центре Минска.