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«Спешите делать добрые дела». Какие новые благотворительные акции проводит БРСМ?

02 апреля 2022 13:48
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Стюша Тайм, блогер:  
А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с организацией БРСМ, которая объединяет ребят со всей Беларуси. Мы уже внутри, нас встречает Яна. Привет. Познакомишь нас сегодня с деятельностью БРСМ?  

«Спешите делать добрые дела». Какие новые благотворительные акции проводит БРСМ?-1

Яна Кшивицкая, заведующий отделом информационно-идеологической и организационно-кадровой работы:  
Да, конечно, пойдем.  

Стюша Тайм:  
Как давно существует ваша организация?  

Яна Кшивицкая:  
В этом году нашей организации исполняется 20 лет.  

Стюша Тайм:  
И какие основные направления деятельности у вас?  

Яна Кшивицкая:  
Восемь основных направлений деятельности, и каждая деятельность вносит незаменимый вклад в развитие молодежи: гражданско-патриотическое воспитание, трудоустройство молодежи, поддержка талантливой и одаренной молодежи, пропаганда здорового образа жизни, развитие волонтерского движения, международное сотрудничество, работа с молодежью в информационном пространстве, правовое воспитание молодежи.  

Стюша Тайм:  
Я знаю, что одним из направлений деятельности в БРСМ являются студотряды. Что это такое?  

«Спешите делать добрые дела». Какие новые благотворительные акции проводит БРСМ?-4

Александр Дичковский, первый секретарь Минского областного комитета ОО «БРСМ»:  
Ребята объединяются (у нас есть как и выездные студенческие отряды, так и по месту жительства) и уже работают по направлениям: либо это сельскохозяйственные отряды, либо это строительные отряды, медицинские, педагогические, сервисные. У каждого есть возможность попробовать себя в каждом из направлений.  

Стюша Тайм:  
Алина, расскажи про самые яркие проекты БРСМ.  

«Спешите делать добрые дела». Какие новые благотворительные акции проводит БРСМ?-7

Алина Михаленок, главный специалист отдела информационно-идеологической и организационно-кадровой работы ОО «БРСМ»:  
В первую очередь это проект «100 идей для Беларуси», когда ребята могут предоставить свои разработки и найти поддержку; «Мы – граждане Беларуси», когда ребятам вручают паспорта; «Королева Студенчества» – это самый яркий и массовый проект, съезжается вся республика посмотреть на красивых, талантливых, самых ярких и лучших студентов Беларуси. Не могу не упомянуть про волонтерское движение, поскольку наши волонтеры – это такая большая частичка организации. Они всегда рядышком с нами, они находятся на всех проектах.  

Стюша Тайм:  
Какие акции в данный момент проходят?  

Алина Михаленок:  
Недавно дан старт акции «Пункты добра», и Минская область запускает тренинг, приуроченный к этой акции, который называется «Лучи солнца».  

Стюша Тайм:  
Александра Владимировна, расскажите подробнее про акцию «Пункты добра».  

«Спешите делать добрые дела». Какие новые благотворительные акции проводит БРСМ?-10

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:  
По всей территории Республики Беларусь на данный момент в наших районных, областных комитетах открытых пунктов добра порядка двухсот. У нас активизировался наш благотворительный счет Центрального комитета, и еженедельно мы будем перечислять собранные средства на счет Красного Креста для необходимой помощи людям, которые прибывают с территории Украины.  

Стюша Тайм:  
Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?  

«Спешите делать добрые дела». Какие новые благотворительные акции проводит БРСМ?-13

Виктория Шило, главный специалист отдела информационно-идеологической и организационно-кадровой работы ОО «БРСМ»:  
Сейчас мы сортируем коробки, которые нам привезли со всех районов Минской области, по их назначению, которые мы передаем обществу Красного Креста.  

Стюша Тайм:  
Спасибо огромное за вашу волонтерскую деятельность, спасибо огромное нашим белорусам, которые никогда не остаются равнодушными к чужой беде.  

«Спешите делать добрые дела». Какие новые благотворительные акции проводит БРСМ?-16

Алина Михаленок:  
В первую очередь мы хотим пожелать вам, чтобы вы продолжали делать добрые дела. Когда к нам приехала вся помощь, все средства, которые передали, мы увидели, как много неравнодушных людей. Оставайтесь, пожалуйста, такими и спешите делать добрые дела.  

# БРСМ # общество # Стюша Тайм # Яна Кшивицкая # Александр Дичковский # Алина Михаленок # Александра Гончарова # Виктория Шило # Фотофакт

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