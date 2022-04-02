«Спешите делать добрые дела». Какие новые благотворительные акции проводит БРСМ?

Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с организацией БРСМ, которая объединяет ребят со всей Беларуси. Мы уже внутри, нас встречает Яна. Привет. Познакомишь нас сегодня с деятельностью БРСМ?
Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с организацией БРСМ, которая объединяет ребят со всей Беларуси. Мы уже внутри, нас встречает Яна. Привет. Познакомишь нас сегодня с деятельностью БРСМ?
Яна Кшивицкая, заведующий отделом информационно-идеологической и организационно-кадровой работы:
Да, конечно, пойдем.
Стюша Тайм:
Как давно существует ваша организация?
Яна Кшивицкая:
В этом году нашей организации исполняется 20 лет.
Стюша Тайм:
И какие основные направления деятельности у вас?
Яна Кшивицкая:
Восемь основных направлений деятельности, и каждая деятельность вносит незаменимый вклад в развитие молодежи: гражданско-патриотическое воспитание, трудоустройство молодежи, поддержка талантливой и одаренной молодежи, пропаганда здорового образа жизни, развитие волонтерского движения, международное сотрудничество, работа с молодежью в информационном пространстве, правовое воспитание молодежи.
Стюша Тайм:
Я знаю, что одним из направлений деятельности в БРСМ являются студотряды. Что это такое?
Александр Дичковский, первый секретарь Минского областного комитета ОО «БРСМ»:
Ребята объединяются (у нас есть как и выездные студенческие отряды, так и по месту жительства) и уже работают по направлениям: либо это сельскохозяйственные отряды, либо это строительные отряды, медицинские, педагогические, сервисные. У каждого есть возможность попробовать себя в каждом из направлений.
Стюша Тайм:
Алина, расскажи про самые яркие проекты БРСМ.
Алина Михаленок, главный специалист отдела информационно-идеологической и организационно-кадровой работы ОО «БРСМ»:
В первую очередь это проект «100 идей для Беларуси», когда ребята могут предоставить свои разработки и найти поддержку; «Мы – граждане Беларуси», когда ребятам вручают паспорта; «Королева Студенчества» – это самый яркий и массовый проект, съезжается вся республика посмотреть на красивых, талантливых, самых ярких и лучших студентов Беларуси. Не могу не упомянуть про волонтерское движение, поскольку наши волонтеры – это такая большая частичка организации. Они всегда рядышком с нами, они находятся на всех проектах.
Стюша Тайм:
Какие акции в данный момент проходят?
Алина Михаленок:
Недавно дан старт акции «Пункты добра», и Минская область запускает тренинг, приуроченный к этой акции, который называется «Лучи солнца».
Стюша Тайм:
Александра Владимировна, расскажите подробнее про акцию «Пункты добра».
Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:
По всей территории Республики Беларусь на данный момент в наших районных, областных комитетах открытых пунктов добра порядка двухсот. У нас активизировался наш благотворительный счет Центрального комитета, и еженедельно мы будем перечислять собранные средства на счет Красного Креста для необходимой помощи людям, которые прибывают с территории Украины.
Стюша Тайм:
Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?
Виктория Шило, главный специалист отдела информационно-идеологической и организационно-кадровой работы ОО «БРСМ»:
Сейчас мы сортируем коробки, которые нам привезли со всех районов Минской области, по их назначению, которые мы передаем обществу Красного Креста.
Стюша Тайм:
Спасибо огромное за вашу волонтерскую деятельность, спасибо огромное нашим белорусам, которые никогда не остаются равнодушными к чужой беде.
Алина Михаленок:
В первую очередь мы хотим пожелать вам, чтобы вы продолжали делать добрые дела. Когда к нам приехала вся помощь, все средства, которые передали, мы увидели, как много неравнодушных людей. Оставайтесь, пожалуйста, такими и спешите делать добрые дела.