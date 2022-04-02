«Спешите делать добрые дела». Какие новые благотворительные акции проводит БРСМ?

Стюша Тайм, блогер:

А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с организацией БРСМ, которая объединяет ребят со всей Беларуси. Мы уже внутри, нас встречает Яна. Привет. Познакомишь нас сегодня с деятельностью БРСМ?

Яна Кшивицкая, заведующий отделом информационно-идеологической и организационно-кадровой работы:

Да, конечно, пойдем. Стюша Тайм:

Как давно существует ваша организация? Яна Кшивицкая:

В этом году нашей организации исполняется 20 лет. Стюша Тайм:

И какие основные направления деятельности у вас? Яна Кшивицкая:

Восемь основных направлений деятельности, и каждая деятельность вносит незаменимый вклад в развитие молодежи: гражданско-патриотическое воспитание, трудоустройство молодежи, поддержка талантливой и одаренной молодежи, пропаганда здорового образа жизни, развитие волонтерского движения, международное сотрудничество, работа с молодежью в информационном пространстве, правовое воспитание молодежи. Стюша Тайм:

Я знаю, что одним из направлений деятельности в БРСМ являются студотряды. Что это такое?

Александр Дичковский, первый секретарь Минского областного комитета ОО «БРСМ»:

Ребята объединяются (у нас есть как и выездные студенческие отряды, так и по месту жительства) и уже работают по направлениям: либо это сельскохозяйственные отряды, либо это строительные отряды, медицинские, педагогические, сервисные. У каждого есть возможность попробовать себя в каждом из направлений. Стюша Тайм:

Алина, расскажи про самые яркие проекты БРСМ.

Алина Михаленок, главный специалист отдела информационно-идеологической и организационно-кадровой работы ОО «БРСМ»:

В первую очередь это проект «100 идей для Беларуси», когда ребята могут предоставить свои разработки и найти поддержку; «Мы – граждане Беларуси», когда ребятам вручают паспорта; «Королева Студенчества» – это самый яркий и массовый проект, съезжается вся республика посмотреть на красивых, талантливых, самых ярких и лучших студентов Беларуси. Не могу не упомянуть про волонтерское движение, поскольку наши волонтеры – это такая большая частичка организации. Они всегда рядышком с нами, они находятся на всех проектах. Стюша Тайм:

Какие акции в данный момент проходят? Алина Михаленок:

Недавно дан старт акции «Пункты добра», и Минская область запускает тренинг, приуроченный к этой акции, который называется «Лучи солнца». Стюша Тайм:

Александра Владимировна, расскажите подробнее про акцию «Пункты добра».

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

По всей территории Республики Беларусь на данный момент в наших районных, областных комитетах открытых пунктов добра порядка двухсот. У нас активизировался наш благотворительный счет Центрального комитета, и еженедельно мы будем перечислять собранные средства на счет Красного Креста для необходимой помощи людям, которые прибывают с территории Украины. Стюша Тайм:

Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?

Виктория Шило, главный специалист отдела информационно-идеологической и организационно-кадровой работы ОО «БРСМ»:

Сейчас мы сортируем коробки, которые нам привезли со всех районов Минской области, по их назначению, которые мы передаем обществу Красного Креста. Стюша Тайм:

Спасибо огромное за вашу волонтерскую деятельность, спасибо огромное нашим белорусам, которые никогда не остаются равнодушными к чужой беде.