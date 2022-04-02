«Принадлежала дворянскому роду Тышкевичей». Рассказываем, какой была жизнь в Хатыни задолго до войны

Новости Беларуси. Чего хотели ровно 79 лет назад жители этой деревни? Наверняка, как и мы с вами, просто жить и радоваться весне, несмотря на то, что шла война. Не подозревали они и о том, что уже обречены на жестокую смерть, равно как и в последние минуты жизни в ожидании расправы над ними продолжали надеяться на спасение. Сегодня историю Хатыни знает весь мир. В программе «Центральный регион» на СТВ восстановим хронику Хатынской трагедии, вспомним, как создавался мемориал, и расскажем, какой новый музей здесь планируют построить.

Когда-то в Хатыни текла спокойная, благополучная жизнь. Впервые село упоминалось в летописях еще в 1551-м году. За свою историю Хатынь выстояла в Кровавый потоп и Северную войну. И только в 1943-м деревне суждено было быть уничтоженной навсегда и стать печально известной на весь мир.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Справа от нас, за Стеной памяти, находится старое хатынское кладбище, потому что Хатынь – очень старая деревня. Она известна еще с середины XVI века. Она принадлежала дворянскому роду Тышкевичей. И здесь тоже происходили на протяжении всей истории Беларуси, Хатынь как бы повторила ее судьбу в маленьком масштабе, но это все очень похоже. И времена расцвета деревни, когда в ней жило даже больше людей, например, в начале XVII века, чем даже в XX веке. Страшные трагедии, эти войны кровавые, Кровавый потоп середины XVII века, когда из всего населения Хатыни остался один двор – это приблизительно пять-шесть человек.