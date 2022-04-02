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Ночлег в замке. Показываем, где можно остановиться в Несвиже

02 апреля 2022 13:35
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Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Несвиж, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Любовь Грицкевич, администратор отеля:
Здравствуйте.

Ночлег в замке. Показываем, где можно остановиться в Несвиже-1

– Мы хотели бы у вас остановиться.
Любовь Грицкевич:
Мы с радостью разместим вас. Какая категория номера вас интересует?
– А что вы можете предложить?
Любовь Грицкевич:
Могу предложить двухместный стандарт либо же номер повышенный комфорт, а также у нас имеются люксы.
– Наверное, люкс.
Любовь Грицкевич:
Прекрасно. Могу вам предложить большой люкс для молодоженов.

Ночлег в замке. Показываем, где можно остановиться в Несвиже-4

– Нам подходит. А скажите, мне просто очень интересно: что это за фотографии у вас?
Любовь Грицкевич:
На этой фотографии вы можете увидеть Эльжбету Радзивилл – дочь последнего ордината Несвижского замка. Да, здесь она в молодости в 1935 году.
– Прошу.
– Вот это хоромы.

Ночлег в замке. Показываем, где можно остановиться в Несвиже-7

– Какой огромный. И это все наш номер. Представляешь?
– Это у нас, наверное, зал.
– Зелененькое, там было желтенькое все.
– Пойдем дальше. Картины, все в таком стиле, вообще просто вау.
– Сегодня мы точно почувствуем себя Радзивиллами.
– Смотри, потолки какие.
– Вот видишь, а ты хотела высокие потолки, большие комнаты.

Ночлег в замке. Показываем, где можно остановиться в Несвиже-10

– Самое главное, смотри, какая большая кровать.
– Тут четыре, наверно, человека поместятся. Мягенько?
– Да, класс.
– Мне безумно нравится этот номер. Это, наверно, у нас самый шикарный номер.

Ночлег в замке. Показываем, где можно остановиться в Несвиже-13

– И не говори, никогда такого не видела.
– И что еще у нас здесь?
– А, там еще что-то есть? Куда уже?
– Ну, я думаю, может вторая спальная.

Ночлег в замке. Показываем, где можно остановиться в Несвиже-16

– Наверно, ты сегодня спишь одна, а я в ванной.
– Пипец. Нет, я буду в ванной. Я первая.

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# Туризм # общество # Любовь Грицкевич # Фотофакт

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