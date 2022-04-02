Ночлег в замке. Показываем, где можно остановиться в Несвиже

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Несвиж, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Любовь Грицкевич, администратор отеля:

Здравствуйте.

– Мы хотели бы у вас остановиться.

Любовь Грицкевич:

Мы с радостью разместим вас. Какая категория номера вас интересует?

– А что вы можете предложить?

Любовь Грицкевич:

Могу предложить двухместный стандарт либо же номер повышенный комфорт, а также у нас имеются люксы.

– Наверное, люкс.

Любовь Грицкевич:

Прекрасно. Могу вам предложить большой люкс для молодоженов.

– Нам подходит. А скажите, мне просто очень интересно: что это за фотографии у вас?

Любовь Грицкевич:

На этой фотографии вы можете увидеть Эльжбету Радзивилл – дочь последнего ордината Несвижского замка. Да, здесь она в молодости в 1935 году.

– Прошу.

– Вот это хоромы.

– Какой огромный. И это все наш номер. Представляешь?

– Это у нас, наверное, зал.

– Зелененькое, там было желтенькое все.

– Пойдем дальше. Картины, все в таком стиле, вообще просто вау.

– Сегодня мы точно почувствуем себя Радзивиллами.

– Смотри, потолки какие.

– Вот видишь, а ты хотела высокие потолки, большие комнаты.

– Самое главное, смотри, какая большая кровать.

– Тут четыре, наверно, человека поместятся. Мягенько?

– Да, класс.

– Мне безумно нравится этот номер. Это, наверно, у нас самый шикарный номер.