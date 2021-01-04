«Такое нельзя забывать. Такое нельзя прощать». Почему о трагедии деревни Ола важно знать каждому белорусу

Новости Беларуси. «За духовное возрождение». Именно такой высокой награды Указом Президента удостоены создатели мемориального комплекса «Ола». Это авторский коллектив в составе главных архитекторов проекта Сергея Первицкого и Виктора Бельтюкова, а также члена Союза писателей Изяслава Котлярова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориал создан на месте сожженной деревни в Светлогорском районе. Продолжит тему Александр Добриян. Как могла прийти кому-то в голову мысль сделать из детей доноров для солдат? Рассказы о трех страшных преступлениях нацистов в Беларуси

Историю, которая заставляет стынуть в жилах кровь, Наталья Гавриленко изо дня в день снова и снова пересказывает уже многие годы. Но в этом году как никогда раньше часто.

С мая, когда мемориал покинули строители, здесь не прекращается поток посетителей. Узнать и попытаться понять, что же пережили белорусы в годы нацистской оккупации, сюда едут те, кто никогда не знал ужасов войны. «До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Всего за несколько часов кровавой бойни каратели уничтожили в Оле 1758 мирных жителей. Людей, которые просто пытались выжить, спрятавшись в лесной глуши, жгли из огнеметов, расстреливали из автоматов, взрывали гранатами.

Эта трагедия стала частью общественного сознания нескольких поколений местных жителей. Поделиться сакральным опытом ужаса невозможно, но сохранить память о нем нужно обязательно. В этом уверен поэт и патриот Изяслав Котляров. На то, чтобы донести историю Олы миру, у него ушло почти полвека. Изяслав Котляров: «Память нуждается в защите, она требует этой защиты»

Этот мемориал от начала и до конца – народный проект. Средства на его реализацию собирали всем миром, в том числе и на республиканском субботнике. Идею активно поддержал глава государства Александр Лукашенко. Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живет

Тот январский день 1944-го навсегда превратил улицу белорусской деревни в дорогу скорби. Архитекторам оставалось лишь облечь чувства в камень. 34 надломленные калитки – по числу сожженных деревенских дворов – символ сломленных судеб. И пройти мимо них не получится. Архитекторы признаются: трагедию пропустили через собственные сердца. И того же ждут от посетителей комплекса. Сергей Первицкий: «Эти вещи не для ума, они для сердца»

Она исчезла с карт на десятилетия, но продолжала жить в сердцах людей. Боль, которую нельзя забыть, скульпторы и архитекторы на века отразили в камне.