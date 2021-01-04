«У нашего Президента абсолютно нет никакой вражды». Что белорусы думают о новогоднем обращении Александра Лукашенко

Новости Беларуси. О народном единстве Президент Беларуси говорил во время новогоднего обращения к белорусскому народу. Оно стремительно набирает популярность в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестая позиция в трендах YouTube и более 700 тысяч просмотров на разных каналах.

Важные слова, обращенные ко всем согражданам в этот день – многолетняя традиция, однако нынешнее обращение было необычным и по форме, и по содержанию. Президент предлагает белорусам уверенно и обязательно вместе идти в будущее.

Главные посылы – сплотиться и сохранить страну – защитить ее рубежи, обеспечить продовольственную безопасность, жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы. Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом-2021: «Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней» Посылы, прозвучавшие в новогоднем обращении Президента, активно обсуждает и экспертное сообщество.

Виктор Саевич, магистр политических наук, преподаватель БГЭУ:

Я обратил внимание на то, что у нашего Президента абсолютно нет никакой вражды ни к кому в нашей республике. Все граждане Республики Беларусь для него дороги, любой человек для него важен. Президент хочет только одно: чтобы в республике был мир, чтобы экономика развивалась, чтобы мы действительно дружно, талантливо шли вперед.

Вадим Боровик, политолог:

Фундамент, который мы создали, это фундамент для дальнейшего интенсивного развития. Если мы с вами не бросимся в неизвестную пучину политических интриг и ненужной борьбы политической, а займемся эволюционным развитием политической системы и при этом продолжим заниматься экономикой, 5-7 лет – и Беларусь будет в двадцатке самых развитых стран мира. Это гарантированно. Поэтому мы должны сегодня сплотиться. Мы должны обсудить на Всебелорусском народном собрании, как нам в конструктивном ключе изменить политическую систему, не ломая. Тот, кто рассчитывает, что мы что-то будем ломать, ошибаются. Систему нужно изменять поступательно, эволюционно, с учетом интересов всех политических сил.

Важные слова, обращенные ко всем белорусам, которые прозвучали в новогоднем обращении Президента, вдвойне актуальны накануне крупнейшего общественно-политического события – Всебелорусского народного собрания.