Александр Лукашенко предоставил гранты 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры

Новости Беларуси. Гранты Президента предоставлены 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры. Глава государства подписал соответствующее распоряжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги выделены на исследования и разработки в области физико-математических, технических, биологических, экономических наук.

Также они будут направлены на применение современных методик в обучении учащихся и студентов, на разработку новых методов и медицинских технологий в здравоохранении.