Александр Лукашенко предоставил гранты 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры

Новости Беларуси. Гранты Президента предоставлены 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры. Глава государства подписал соответствующее распоряжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деньги выделены на исследования и разработки в области физико-математических, технических, биологических, экономических наук.
Также они будут направлены на применение современных методик в обучении учащихся и студентов, на разработку новых методов и медицинских технологий в здравоохранении.
Кроме всего, выделенные гранты будут использоваться и для создания новых произведений искусства, реализации новых проектов, которые направлены на развитие белорусской культуры и сохранение национальных духовных традиций.