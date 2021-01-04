Прямой эфир

Александр Лукашенко предоставил гранты 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры

04 января 2021 18:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гранты Президента предоставлены 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры. Глава государства подписал соответствующее распоряжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги выделены на исследования и разработки в области физико-математических, технических, биологических, экономических наук.

Александр Лукашенко предоставил гранты 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры-1

Также они будут направлены на применение современных методик в обучении учащихся и студентов, на разработку новых методов и медицинских технологий в здравоохранении.

Александр Лукашенко предоставил гранты 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры-4

Кроме всего, выделенные гранты будут использоваться и для создания новых произведений искусства, реализации новых проектов, которые направлены на развитие белорусской культуры и сохранение национальных духовных традиций.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике
04 января 2021 18:17

Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике

Эти приборы сделаны из кукурузного крахмала. Как в Щучинском районе переходят на экоупаковку
04 января 2021 18:04

Эти приборы сделаны из кукурузного крахмала. Как в Щучинском районе переходят на экоупаковку

К богослужению могли присоединиться и врачи, и пациенты из красной зоны. Вот так в 6-й больнице Минска провели молебен
04 января 2021 17:54

К богослужению могли присоединиться и врачи, и пациенты из красной зоны. Вот так в 6-й больнице Минска провели молебен